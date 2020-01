Niespodzianka. Pogromczynie Polek zagrają na igrzyskach olimpijskich

spectator_zm godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Patrzyłem na ten mecz i byłem zszokowany paraliżem Niemek. Grały do tego meczu rewelacyjnie, pewnie wygrywały swoje mecze i wobec męczarni Turczynek wydawały się pewniakami do wygranej.

Po raz kolejny okazało się jednak, że w meczach o taką stawkę tylko ogromne doświadczenie i wyrachowanie pozwala święcić triumfy. Przecież tak samo w męskim turnieju Francuzi doczłapali się do finału, a później okazało się, że sam finał to już bułka z masłem.

To samo Turczynki, przegrały pierwszy mecz, w następnych męczyły się strasznie, tylko cudem wygrały z naszą reprezentacją. Wydawało się, ze umordowane pięciosetowymi bojami i tylko 20 godzinną przerwą nie mają prawa dać rady rewelacyjnym do tej pory Niemkom. A jednak, finał to już była dla nich bułka z masłem.

Zastanawiam się, co się musi stać, by takie zespoły jak Polska czy Niemcy wreszcie wygrały coś znaczącego. Idzie im świetnie w zasadniczych/grupowych fazach rozgrywek, a gdy przychodzą te decydujące o wszystkim mecze, ogromny zawód i rozczarowanie. Ktoś mówi że sport jest piękny poprzez takie widowiska. Może i piękny, ale tylko dla zwycięzców. Dla całej reszty jest po prostu brutalny i bezwzględny...