Sensacja! Faworytki nie pojadą do Tokio! Poznaliśmy pierwsze finalistki kwalifikacji do IO

Dla mnie to żadna sensacja. Holenderki to ciągle nie ten sam zespół, który jeszcze kilka sezonów temu odnosił wielkie sukcesy. Niemki natomiast grają rewelacyjnie od początku tego turnieju. Dziś zagrały fenomenalne spotkanie. Spotkanie na bardzo wysokim poziomie, chyba to był najlepszy mecz tego turnieju. Holenderki też grały dobrze, lepiej niż w meczu z naszą reprezentacją, ale nie dały rady i na igrzyska nie pojadą.

Nie wiem, czy pojadą Niemki, ale jeśli w finale nie przytrafi im się słabszy mecz, to będą zdecydowanymi faworytkami.

Nasza reprezentacja jeszcze na takim poziomie, jak dziś Niemki i wczoraj przez 2 sety Turczynki, nie zagrała. Ale jeśli nasze siatkarki marzą o igrzyskach, muszą też taki mecz zagrać. Dziś z Turcją i jutro z Niemkami.

Jak do tej pory bariera w postaci wygrywania decydujących o medalach meczów jest dla naszej drużyny nieosiągalna. Nie wygrały ani w Final Six LN, ani w decydujących o medalach meczach na ME. Jeśli tego nie przełamią, igrzyska obejrzą w telewizji...