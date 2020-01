Dobra wiadomość dla polskich siatkarzy! Ich pogromcy nie zagrają na igrzyskach olimpijskich!

Dramat Słoweńców! Prowadzi już 2:0 z Francją w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, a jednak przegrali 2:3! W pierwszej partii wicemistrzowie Europy ograli "Trójkolorowych" bardzo wysoko, bo do 13. W drugiej nieznacznie - do 22. Wszystko zmieniło się w trzecim secie. Tego Francuzi wygrali do 14. Kolejne dwie partie również padły na konto Francji, która awansowała dzięki temu do finału kwalifikacji.

Porażka Słowenii to dobra wiadomość dla reprezentacji Polski. Z tą reprezentacją biało-czerwoni przegrali w półfinale zeszłorocznych mistrzostw Europy 1:3. Francuzi w meczu finałowym zagrają z lepszym z pary Bułgaria - Niemcy. Awans na igrzyska wywalczy tylko jedna drużyna.