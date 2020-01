Holandia - Polska, turniej kwalifikacyjny do IO 2020. Gdzie i o której godzinie obejrzeć transmisję? TV, stream online, na żywo, 09.01

We wtorek reprezentacja Polski wygrała z Bułgarią 3:1 (23:25, 25:20, 25:19,25:22) w pierwszej kolejce turnieju kwalifikacyjnego do IO 2020. "Biało-Czerwone" zajmują obecnie 2. miejsce w grupie A, tuż za Holandią, która rozegrała o jedno spotkanie więcej i może się pochwalić kompletem zwycięstw (wygrane 3:0 z Azerbejdżanem i Bułgarią). Awans do półfinałów wywalczą po dwie najlepsze drużyny z grup A i B. Na igrzyska pojedzie natomiast tylko zwycięzca turnieju rozgrywanego w holenderskim Apeldoorn.

- Było powiedziane, że faworytkami są przede wszystkim Turczynki i Holenderki, ale do tego grona już dołączyły Niemki, a ze względu na skład i możliwości powinny być raczej także Polki. Robi się ciekawie. Gra, jaką pokazaliśmy z Bułgarkami na pewno nie wystarczy do awansu, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy grać równiej i bardziej odpowiedzialnie, żeby nie popełniać tylu kosztownych błędów. W tym turnieju chyba nie ma jednak zespołu, który byłby wyraźnie poza naszym zasięgiem - stwierdził przed meczem z Holandia były selekcjoner kadry siatkarek Jerzy Matlak.

Tabela grupy A:

Holandia 2 mecze, 2 zw. 6 pkt., bilans setów 6:0 Polska 1 m., 1 zw., 3 pkt., 3:1 Azerbejdżan 1 m., 0 zw., 0 pkt., 0:3 Bułgaria 2 m., 0 zw., 0 pkt., 1:6





Tabela grupy B:

Niemcy 2 m., 2 zw., 6 pkt., 6:2 Turcja 2 m., 1 zw., 3 pkt., 4:4 Chorwacja 1 m., 0 zw., 0 pkt., 1:3 Belgia 1 m., 0 zw., 0 pkt., 1:3

Poza meczem Polek z gospodyniami turnieju, w czwartek dojdzie jeszcze do spotkań: Belgijek z Chorwatkami (godz. 13:00) oraz Bułgarii z Azerbejdżanem (16:00).

Holandia - Polska. Turniej kwalifikacyjny do IO 2020, Apeldoorn. Transmisja meczu reprezentacji w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo

Transmisję czwartkowego meczu reprezentacji Polski z Holandią przeprowadzi TVP Sport. Występ polskich siatkarek będzie można śledzić też w Internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio wystartuje o godz. 18:30, a transmisja spotkania rozpocznie się o 19:20.