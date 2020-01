Holenderki niemal pewne awansu z grupy w kwalifikacjach olimpijskich siatkarek. W czwartek kluczowy mecz Polek

steefann pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Normalnieje sytuacja z nazewnictwem kraju. Powoli. I dobrze, że ktoś poszedł po rozum do głowy. Jeszcze gdyby polsatowscy komentatorzy to jakoś ujednolicili było by OK. A tak w meczu kobiet z Bułgarkami grały Niderlandki a w meczu z mężczyzn przeciw Francuzom grali Holendrzy. W obu meczach wygraną świętuje "Oranje".