Michał Kubiak może zmienić klub i grać z innym Polakiem

Michał Kubiak, kapitan reprezentacji Polski, gra obecnie w japońskim Panasonic Panthers. Włoscy dziennikarze podają, że wkrótce może się to zmienić. "Tuttosport", gazeta z Półwyspu Apenińskiego, donosi, że 31-letni zawodnik już w kwietniu przejdzie do Leo Shoes Modena.

Przyjmujący reprezentacji Polski zmieni barwy?

Kubiak miałby podpisać kontrakt tuż przed początkiem kwietnia 2020 roku, kiedy ruszy faza play-off Serie A. Włoskie media twierdzą, że Polak rywalizowałby o miejsce w podstawowej szóstce z Matthew Andersonem, Bartoszem Bednorzem i Denisem Kaliberdą.

Istnieją bardzo duże szanse, że transfer dwukrotnego mistrza świata do włoskiej ekipy zakończy się powodzeniem. Dowodem na to mają być słowa Katii Pedrini, prezydent Modeny, która na oficjalnym profilu klubu na Facebooku zakomunikowała, że zespół prowadzony przez Andreę Gianiego może zostać poważnie wzmocniony jeszcze przed zakończeniem rozgrywek. Nie podała jednak o którego zawodnika chodzi. Michał Kubiak w przeszłości już grał we Włoszech, gdzie bronił barw Pallavolo Padva w sezonie 2009/10.