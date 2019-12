To ją miał faworyzować selekcjoner siatkarek. Teraz ocenia szanse reprezentacji w kwalifikacjach olimpijskich

Do niedawna trwał konflikt między siatkarkami reprezentacji Polski a trenerem Jackiem Nawrockim. Jednym z zarzutów stawianych szkoleniowcowi było faworyzowanie młodych siatkarek, które dopiero pojawiły się w kadrze. Do sprawy odniosła się Magdalena Stysiak, jedna z dwóch kadrowiczek, które nie podpisały się pod oświadczeniem reprezentacji.

Stysiak o konflikcie w kadrze siatkarek

- To zamknięty temat. Nie ma co do niego wracać. Było minęło. Teraz należy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Mamy naprawdę dużą szansę, by osiągnąć sukces - mówi Stysiak w rozmowie z TVP Sport.

19-letnia siatkarka miała na myśli kwalifikacje olimpijskie, w których wystąpi nasza reprezentacja. Turniej kwalifikacyjny w holenderskim Apeldoorn odbędzie się w dniach 7 - 12 stycznia. Rywalkami Polek w grupie A będą Holenderki, Azerki i Bułgarki. - Do Apeldoorn nie jedziemy jako zespół do bicia. Każda drużyna obawia się reprezentacji Polski - dodała Stysiak.