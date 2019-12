Wilferdo Leon i Vital Heynen znów zmierzą się z polską drużyną. "Zamiast słodyczy, mnóstwo emocji"

Termin nie jest przypadkowy: tego dnia obchodzi się we Włoszech święto La Bafana, czyli wróżki, która wzorem naszego Mikołaja, obdarowuje dzieci prezentami. - W tym roku La Bafana dostarczy nie słodyczy, a mnóstwo emocji w starciu ze Skrą Bełchatów! - zapowiada klub z Perugii na swojej oficjalnej stronie. Drużyny powalczą o pierwsze Trofeo Monini ufundowane przez sponsora włoskiego klubu. Znanego producenta oliwy z oliwek.

Prezent dla kibiców

Organizatorzy meczu tłumaczą, że to noworoczny prezent dla fanów siatkówki i wielkie międzynarodowe starcie. Dla Polaków to spotkanie ma dodatkowy smaczek. Jest kolejną okazją, by zobaczyć Wilfredo Leona i Vitala Heynena przeciwko polskiej drużynie. Niedawno VERVA Warszawie przegrała z Perugią w Lidze Mistrzów 1:3.

Wilfredo Leon da nam medal w Tokio?

Perugia to wicelider włoskiej SuperLegi, który po 13. kolejkach traci do lidera - Cucine Lube Civitanova, siedem punktów. Dla Perugii i dla Skry mecz ten będzie częścią przygotowań do wznowienia ligowego sezonu. Włosi wrócą na parkiet 16 stycznia, natomiast bełchatowianie dwa dni później. Drużyna Michała Mieszko Gogola zajmuje trzecie miejsce z dwoma punktami straty do lidera z Warszawy.