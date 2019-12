"Teraz mój czas w kadrze. To będzie nowy Wilfredo Leon"

- Teraz mój czas w kadrze. Przygotowuję się do tego we Włoszech. To będzie nowy Leon. Dla mnie to jest bardzo ważne. Będę pracował nad atakiem, przyjęciem i zagrywką - zadeklarował Wilfredo Leon w "Prawdzie Siatki". W kadrze zaczął występować w tego roku. Z kolegami z drużyny awansował na wspomniane IO, zdobył brązowy medal mistrzostw Europy i zajął drugie miejsce w Pucharze Świata, ale najważniejsze są przyszłoroczne igrzyska olimpijskie.

"Z eWilfredo Leonem w składzie możemy marzyć o medalu w Tokio":

- Wszyscy czekamy na igrzyska. Pracujemy nad maksymalną formą w klubach, ale wiemy, że za kilka miesięcy będziemy grali na najważniejszym turnieju na świecie i będziemy prezentować najwyższy poziom - stwierdził. I dodał, że został znakomicie przyjęty przez resztę ekipy. - To bardzo dobra drużyna. Dużo żartują. Byliśmy na grillach czy w restauracjach, nie mogę mówić, że to były imprezy. To bardzo mi się podobało. Czułem się jak Polak, jakbym grał w tej reprezentacji już cztery lata. Byłem bardzo zadowolony. Widziałem wielu zawodników, nie tylko pierwszy skład, ale wszystkich, którzy byli na przygotowaniach. To jest fajne, że nasza kadra ma dużo zawodników do grania.

Na igrzyskach olimpijskich oprócz Polaków zagrają takie ekipy jak Japonia, Brazylia, USA, Włochy, Rosja oraz Argentyna. Ostatnich pięciu uczestników poznamy w styczniowych turniejach kwalifikacyjnych. Turniej odbędzie się w dniach 25 lipca - 8 sierpnia 2020 roku.