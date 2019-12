Kolejne nerwy Kurka i Grejman. "Wystarczy nam przykrych chwil we Włoszech"

synkierownika pół godziny temu Oceniono 5 razy -3

to chłopaki mieszkają razem? czy czegoś nie wiem... nie mam nic przeciwko, ale jednak mi się zdaje, że Kurek ma dziewczynę, więc... nie, nie czepiam się mogą robić co chcą, tylko ja bym tak jednak wymógł od klubu pojedyncze mieszkanie, życie w jednym z nawet najlepszym kumplem to jednak dziwne (rozumiem, że kogoś ie stać na własne mieszkanie, to inna sprawa, znam rodzinę, 6 osobową rodzinę, co mieszka w jednym pokoju i tylko mogę im współczuć, ale tu mamy grubą kasę i mieszkanie dwóch facetów w jednym mieszkaniu uważam za jakiś objaw dziecinady, niechby mieli dwie kawalerki obok, niechby spędzali wieczory raz u jednego raz u drugiego, ale dla zdrowia psychicznego prywatność tzw. mieszkaniowa to podstawa. Przecież Kurek ma 30 lat...