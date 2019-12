Jest szansa na Wilfredo Leona w lidze polskiej! Ale najpierw rekordowy kontrakt w Rosji?

- Muszę przyznać, że jest na to realna szansa. Propozycje już były. Moje zdanie na teraz jest takie, że nie jest to jeszcze moment na transfer do Polski. Przynajmniej przez rok chcę występować w lidze włoskiej, bo wszyscy najlepsi zawodnicy w tej chwili grają właśnie tam. Chcę pokazać, że jest to miejsce dla ludzi, których interesuje gra na najwyższym poziomie - powiedział Wilfredo Leon w rozmowie z Polsatem Sport zapytany o to, czy jest szansa na to, że zagra w lidze polskiej.

REKLAMA

"Z Leonem w składzie możemy marzyć o medalu w Tokio"

Wilfredo Leon zarobi wielkie pieniądze w Rosji?

Reprezentant Polski gra obecnie w Sir Safety Perugia (gdzie jego trenerem jest Vital Heynen), z którym kontrakt wiąże go do końca tego sezonu. Niewykluczone, że Leon zmieni klub już latem, ale wątpliwe, by zagrał w Polsce już teraz. Ofertę ma mu złożyć Zenit Petersburg. - Ta drużyna jest w stanie zapłacić mu pieniądze, jakich nie zarobił do tej pory żaden siatkarz na świecie - powiedział niedawno Łukasz Kadziewicz, były reprezentant Polski. Wcześniej włoski dziennikarz Gian Luca Pasini pisał, że Leon miałby dostać ofertę na poziomie dwóch milionów euro rocznie.