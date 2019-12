Mocne słowa Martyny Grajber na temat powołań do kadry. "Powinny jechać najlepsze dziewczyny"

Jacek Nawrocki ogłosił szeroki skład reprezentacji Polski siatkarek na zbliżający się turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, który zostanie rozegrany w holenderskim Apeldoorn. Zabrakło w nim m.in. Katarzyny Zaroślińskiej-Król, Pauliny Maj-Erwardt i Martyny Grajber, czyli trzech siatkarek, które podpisały się pod listem przeciwko utrzymaniu posady przez obecnego selekcjonera. Dwie ostatnie miały najwięcej do stracenia poprzez faworyzowanie Marii Stenzel i Magdaleny Stysiak.

Przyjmująca Chemika Police, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznała, że nie spodziewała się braku powołania do reprezentacji. - To jest turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Moim zdaniem powinny jechać tam dziewczyny, które są w najlepszej dyspozycji w danym momencie, które mają doświadczenie i które ciężko na to pracowały - powiedziała Martyna Grajber.

- Jestem bardzo rozgoryczona, że tego powołania nie dostałam. Nie uważam, że powinnam być poza tą dwudziestką czwórką, która została zaproszona. Nie czuję się też w gorszej dyspozycji. To jest duży cios w moją stronę, że nie zostałam powołana - dodała siatkarka.

Grajber jednoznacznie stwierdziła jednak, że decyzja Jacka Nawrockiego nie wpłynie na jej przyszłość w reprezentacji. - Ja nie zakończę [kariery w reprezentacji - przyp. red.] i mam nadzieję, że inni też nie zrobią tego za mnie - dodała reprezentantka Polski.

Turniej w Apeldoorn zostanie rozegrany w dniach 7-12 stycznia. Rywalkami Polek w grupie A będą Holenderki, Bułgarki i Azerki, natomiast w grupie B zagrają Turczynki, Niemki, Belgijki i Chorwatki. Z każdej grupy wyjdą dwa zespoły, które powalczą następnie o jedno miejsce dające awans do turnieju w Tokio.