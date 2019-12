Luksusowy samochód Bartosza Kurka zdemolowany we Włoszech! "Dziesiątki tysięcy złotych"

Bartosz Kurek imponuje w Vero Volley Monza. Polak jest jedn z najwi瘯szych gwiazd ligi w這skiej, zachwyca kibic闚 i dziennikarzy, ale w czwartek spotka豉 go niemi豉 niespodzianka. Nie na parkiecie, a poza nim. Z這dzieje zdemolowali samoch鏚 siatkarza. Ukradli sprz皻, zniszczyli desk rozdzielcz, a nawet wyj瘭i reflektory.

Jak podaje "Super Express", w這ska policja podejrzewa, 瞠 polski siatkarz pad ofiar ataku specjalist闚. Luksusowe audi Q7 Kurka zosta這 pozbawione najcenniejszych cz窷ci, m.in. rozebrano przedni pas z reflektorami, czujnikami i radarem, a tak瞠 desk rozdzielcz z drog elektronik, panelem dotykowym oraz nawigacj. O ca貫j sytuacji poinformowa豉 na Instagramie Anna Grejman, polska siatkarka, a prywatnie narzeczona Bartosza Kurka. Spraw zaj窸a si ju w這ska policja, ale sprawcy wci捫 nie zostali z豉pani.

Wandale zniszczyli samoch鏚 Bartosza Kurka Instagram/Screen

- Bartek us造sza od policji: "Dobrze wiedzieli, co zabra, nie ukradli byle czego". Ukradziono elementy nadaj帷e si do szybkiej sprzeda篡. Dok豉dnej warto軼i szk鏚 nie znam, ale musz i嗆 w dziesi徠ki tysi璚y z這tych. (...) To na pewno nie jest akt wandalizmu ani tym bardziej antagonizmu wzgl璠em zawodnika - m闚i w rozmowie z "Super Expressem" Jakub Michalak, mened瞠r siatkarza Vero Volley Monza.

Bartosz Kurek trafi do Vero Volley Monza w czerwcu 2019 roku. Jego zesp馧 zajmuje 9. miejsce po 10 meczach Serie A1. Klub z Monzy wygra trzy mecze, przegra siedem.