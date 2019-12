Niemcy apelują do Polaków! "Pomóżcie spełnić marzenie naszej kadry"

rol-li pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

Apeluje do Polskich kibicow by wsparli swoja postawa niemieckich siatkarzy. To moze rospoczacdo bardzo dobrych stosunkach miedzy naszymi panstwami. Kazdy chce miec dobrych sasiadow. Zapomnijcie w tej chwili o drugiej wojnie swiatowej lecz zacznijcie wszystko od nowa i badzcie tego pewni ze niemcy wam sie pozytywnie zrewanzuja i bedzimy najlepszymi sasiadami w europie .Nie zwracajcie uwagi na politykow ktorzy mowia o hitlerowcach i sa sklonni do negatywnej opini niemiec. Nareszcie pokoj i zgoda miedzy obojgiem Panstw. Zrobcie wszystko zeby to nie byl sen tylko zeczywistosc. nie tylko niemieccy fani, ale także polscy beda wspierac niemickich siatkarzy by zakwalifikowali sie do Igrzysk olimpijskich. Dziekujemy !!!