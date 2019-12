Paris Volley to francuski klub siatkarski, który od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi. Rok temu jego akcjonariuszem został Michał Kubiak. Kapitan reprezentacji Polski teraz namówił do inwestycji w paryski zespół Wilfredo Leona, jednego z liderów Biało-czerwonych.

"Z Leonem w składzie możemy marzyć o medalu w Tokio"

Wilfredo Leon zainwestował we francuski klub siatkarski. "Suma nie jest ważna"

Nie wiadomo, ile akcji zdecydował się wykupić Leon. Można się jednak spodziewać, że najlepszy siatkarz świata, jak 26-latka określają dziennikarze "L'Equipe", zasilił Paris Volley sporym zastrzykiem gotówki. - Suma nie jest ważna. Celem było, by klub utrzymał się na powierzchni. Najpierw, aby przystąpił do rozgrywek Ligue B. Po sezonie jest już w elicie. To bardzo pozytywne, bardzo mnie to ucieszyło - przyznał Leon na łamach francuskich mediów.

Leon nie wykluczył nawet tego, że kiedyś zagra w barwach paryskiego zespołu. Obecnie reprezentant Polski kubańskiego pochodzenia występuje w Perugii. W przyszłości może się jednak przenieść do Francji. - To może nie będzie w przyszłym sezonie, ale dlaczego nie? - przyznał Leon.