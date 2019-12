Pierwsza porażka Vervy Warszawa w Lidze Mistrzów. Pokonał ich kwalifikant

Verva Warszawa ORLEN Paliwa po pierwszym zwycięstwie z Tours VB w Lidze Mistrzów dość pewnie wybierała się do Portugalii. W Lizbonie czekało na nich jednak trudne spotkanie, którego nie wszyscy się spodziewali. Benfica znana zdecydowanie bardziej ze swojej sekcji piłkarskiej, do europejskich rozgrywek weszła przecież jako kwalifikant.

W wyjściowej "6" Andrei Anastasiego zabrakło dwóch podstawowych dla warszawskiego zespołu zawodników - Anthoine'a Brizarda oraz Kevina Tillie'go. Pojawił się w niej natomiast Artur Udrys, który dobrze pokazał się w domowym spotkaniu z Tours, kiedy także zaczynał w wyjściowym składzie. Dziś był jednym z nielicznych jasnych punktów Vervy.

Początek pierwszej partii był dość wyrównany, ale Portugalczycy szybko wyszli na prowadzenie, które utrzymywali przez większość seta, mając 2-3 punkty w zapasie. Później odjechali jednak nawet na 5, co utrudniło nadążanie za nimi polskiemu zespołowi. Ostatecznie set trzeba było spisać na straty, a Benfica zakończyła go wynikiem 25:19.

Warszawianie dobrze spisywali się w przyjęciu, ale gorzej wypadał atak, który po pierwszej odsłonie meczu osiągnął 42% skuteczności. W liczbach Verva poprawiła się w drugim secie, ale przegrała go jeszcze wyżej, bo do 17. Po stronie zawodników z Lizbony brylowali Andre Ryuma Oto Aleixo oraz Hugo Fernando Lucas Gaspar.

Trzecia partia po wyglądzie dwóch poprzednich wydawała się być ostatnią, ale tu przyszedł najlepszy moment gry zawodników Anastasiego, którzy po wyrównanym początku, doprowadzili do nawet 3-punktowej przewagi w połowie seta i utrzymali ją do samego końca, wygrywając do 22.

Znakomite przyjęcie Benfkci na poziomie 80% w 4 odsłonie meczu poprowadziło ją do zwycięstwa w całym spotkaniu. W trakcie partii szybko osiągnęli nawet 4 punkty nad Vervą, których warszawianom ostatecznie nie udało się odrobić. Set do 21 ustalił wynik meczu na 3:1 dla rywali polskiego zespołu i zamknął go dokładnie w 2 godzinach.

Verva Warszawa zajmuje 2. miejsce w grupie D siatkarskiej Ligi Mistrzów, będąc za Sir Safety Perugia, które już 17 grudnia przyjedzie na Torwar, by bezpośrednio zmierzyć się z drużyną Andrei Anastasiego. Na 3. lokacie plasuje się Benfica, a tabelę zamyka Tours VB.

Benfica Lizbona - Verva Warszawa ORLEN Paliwa 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21)

Benfica: Oliveira, Wohlfahrtstatter, Lucas Gaspar, Honore, Da Silva Violas, Aleixo, Casas (libero) oraz Reis Lopes, Lopes, Araujo Pinheiro.

Verva: Kowalczyk, Kwolek, Nowakowski, Grobelny, Udrys, Kozłowski, Jaglarski (libero) oraz Król, Brizard, Wrona, Wojtaszek, Tillie.