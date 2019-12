Joanna Wołosz najlepsza na świecie. Polka w drużynie marzeń turnieju. W finale ośmieszyła rywalki! [WIDEO]

Faworytkami finału były zawodniczki włoskiego Conegliano, które zajęły w tym roku drugie miejsce w Lidze Mistrzyń. Sprostały wyzwaniu, wygrywając 3:1. Tylko pierwszy set poszedł nie pomyśli drużyny Joanny Wołosz. Rywalki wygrały go do 22. W pozostałych trzech górą były siatkarki Conegliano, a w drugiej partii rozbiły przeciwniczki do 14.

Joanna Wołosz w drużynie marzeń

Świetne spotkanie zagrała Wołosz. Rozgrywająca reprezentacji Polski skończył mecz z siedmioma punktami. Jeden z nich zdobyła w sprytny sposób, myląc rywalki stojące przy siatce:

W finale najwięcej punktów w zwycięskim zespole zdobyła Paola Egonu - 33. Włoska siatkarka została wybrana MVP klubowych mistrzostw świata. Wołosz otrzymała wyróżnienie dla najlepszej rozgrywającej turnieju i znalazła się w drużynie marzeń.