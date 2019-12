Włoski siatkarz napisał do Papieża. "Chcą nam ukraść święta Bożego Narodzenia!"

Terminarz siatkarskiej Serie A jest bardzo napięty. Z tego powodu spotkanie Itas Trentino - Cosar Ravenna zostało zaplanowane na 25 grudnia. Terminu tego nie akceptuje rozgrywający ekipy z Rawenny, Davide Saitta. Włoch postanowił zaapelować do władz ligi o przeniesienie meczu na inny dzień. - Miałem nadzieję, że wspaniała publiczność z Trentino, jedna z najlepszych we Włoszech, stawi się licznie w innym terminie. Zamiast tego uzyskałem odpowiedź, że sam Papież musiałby o to poprosić - tłumaczył zawodnik.

Siatkarz prosi Papieża o pomoc

Być może był to żart ze strony władz ligi, ale zawodnik potraktował go na poważnie. Napisał list do Papieża, który opublikowany został w dzienniku "Avvenire". - Proszę Papieża Franciszka o pomoc. Oni chcą nam ukraść święta Bożego Narodzenia! - napisał Saitta, wyjaśniając Ojcu Świętemu, dlaczego prosi go o wsparcie.