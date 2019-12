Wicemistrzowie Polski wygrali historyczny mecz w Lidze Mistrzów! Pogrom w pierwszym secie

VERVA Warszawa Orlen Paliwa udanie zadebiutowała w CEV Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski bez najmniejszych problemów ograli francuski Tours VB. Pierwszego seta wygrali do 15, drugiego do 22, a trzeciego do 23. Najlepszym siatkarzem wybrany został Artur Udrys, dla którego był to pierwszy mecz po kontuzji.

W drugim meczu grupy D Perugia wygrała z Benficą 3:1 (25:18, 24:26, 25:15, 25:19). To oznacza, że po pierwszej kolejce liderem jest VERVA Warszawa Orlen Paliwa. Kolejny mecz wicemistrzowie Polski zagrają w Lizbonie z Benficą. Mecz odbędzie się 10 grudnia o godz. 18.15.

VERVA Warszawa Orlen Paliwa - Tours VB 3:0 (25:15, 25:22, 25:23)

Warszawa: Brizard, Udrys, Niemiec, Wrona, Grobelny, Tillie, Wojtaszek (libero) oraz Nowakowski.

Tours: Trinidad de Haro, Wounembaina, Teriomenko, Tammemaa, Bartos, Egleskalns, Rossard (libero) oraz Jarman, Cupković, Capet.