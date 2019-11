Purya Fayazi: Nie mogę zrozumieć zachowania Michała Kubiaka

g.lesio godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Kubiak jest światowej klasy siatkarzem ale chyba ciut niezrównoważonym. W czasie meczów często przestaje panować nad sobą i postępuje bardzo agresywnie w stosunku do graczy przeciwnika zarówno słownie jak gestami. Nie dotyczy to tylko Iranu. Kubiak zachowuje się często w stosunku do przeciwników wręcz nie bójmy się tego słowa chamsko.Nie rozumiem jak zawodnik z takim charakterem może być kapitanem zespołu pretendującego do miana najlepszego na świecie.Siatkówka jest niby grą gdzie przeciwnicy nie mają ze sobą kontaktu fizycznego a agresje słowne i gestykulowanie jest zwalczane przez sędziów ale to nie zawsze pomaga. Zresztą Kubiak za swoje zachowanie był już karany i to dyskwalifikacją ale on się tym nie przejmuje. To jest bardzo dziwne bo mówimy tu o jednym z najlepszych siatkarzy na swojej pozycji na świecie i bardzo cenię go za samą grę ale jego zachowanie niestety często przypomina zachowanie chłopców z piaskownicy.