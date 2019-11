Nowe informacje ws. konfliktu w kadrze siatkarek. Jacek Nawrocki zakończył pierwszy etap spotkań

Polski Związek Piłki Siatkowej informuje, że Jacek Nawrocki – trener reprezentacji Polski wraz z przedstawicielami PZPS zakończył cykl spotkań ze wszystkimi reprezentantkami Polski, które wystąpiły w barwach narodowych podczas CEV Mistrzostw Europy Kobiet, a w których Polki znalazły się w najlepszej czwórce zespołów Starego Kontynentu. Większość z tych zawodniczek sprawiła także, że biało-czerwone w ostatnim sezonie wygrały prestiżowy turniej w Montreux, awansowały do finału elitarnej Ligi Narodów oraz dzielnie walczyły we wrocławskim turnieju interkontynentalnym do Igrzysk Olimpijskich.

REKLAMA

Selekcjoner spotkał się z kadrowiczkami sezonu 2019 występującymi w lidze włoskiej oraz siatkarkami grającymi w Lidze Siatkówki Kobiet – w klubach z Łodzi, Polic i Rzeszowa. Rozmowy trenera z zawodniczkami były szczere, rzeczowe i wyczerpujące. Rezultaty tych spotkań należy ocenić jako owocne i perspektywiczne. Niezależnie od powyższych trener nadal będzie w kontakcie z siatkarkami.

Ze względu na charakter rozmów ustalono, że ich treść nie będzie podawana do publicznej wiadomości. W najbliższych dniach trener Jacek Nawrocki rozpoczyna kolejny cykl spotkań z zawodniczkami, które są w kręgu zainteresowań szkoleniowca w perspektywie nie tylko Europejskiego Turnieju Kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, ale i kolejnych wyzwań stojących przed żeńską reprezentacją Polski.

Szeroki skład kadry kobiet na styczniowe kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Apeldoorn podany zostanie 4 grudnia.