"> Projekt Warszawa znowu zmienia nazwę! Do klubu wchodzi Orlen

Długo trwała batalia o przetrwanie siatkarskiego zespołu z Warszawy po tym, gdy upadłość ogłosił dotychczasowy sponsor drużyny, firma ONICO. Gdy wydawało się, że nie uda się drużynie Andrei Anastasiego przystąpić do sezonu ligowego, powstał twór o nazwie Projekt Warszawa, który przejął większość składu i rozpoczął rywalizację w PlusLidze. We wtorek Anna Ziobroń, dyrektor biura marketingu sportowego PKN Orlen, przyznała, że PKN ORLEN został sponsorem warszawskiego zespołu.

- Mogę oficjalnie potwierdzić, że spółka z naszej Grupy Kapitałowej – ORLEN Paliwa objęła swoim wsparciem stołeczny klub. Projekt Warszawa oraz ORLEN Paliwa podpisały umowę sponsorską, na mocy której klub wicemistrzów Polski już od najbliższego spotkania z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle będzie występował pod nową nazwą VERVA Warszawa ORLEN Paliwa. Umowa będzie obowiązywała przez trzy sezony - powiedziała Ziobroń w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Zespół z Warszawy będzie grał w Lidze Mistrzów

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa będzie rywalizować także w siatkarskiej Lidze Mistrzów, gdzie czeka ich bardzo trudna batalia już w fazie grupowej, bo zmierzą się z m.in. Sir Safety Perugią, prowadzoną przez Vitala Heynena. - Współpraca z warszawskimi siatkarzami zmierza w kierunku zbudowania drużyny będącej w stanie konkurować na równym poziomie ze swoimi rywalami z zagranicy. A Liga Mistrzów to elitarny klub, do którego z pewnością my też chcielibyśmy należeć - dodała Ziobroń.

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa najbliższy mecz rozegra już w środę, gdy ich rywalem będzie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Początek spotkania w Kędzierzynie-Koźlu o 20:30.