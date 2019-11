Nieudana próba załagodzenia konfliktu w kadrze siatkarek? Jest odpowiedź PZPS

Trwa konflikt w reprezentacji polskich siatkarek. Zawodniczki wystosowały oświadczenie, w którym przedstawiły zarzuty wobec selekcjonera Jacka Nawrockiego. Ten im odpowiedział, bronią go także działacze Polskiego Związku Piłki Siatkowej, którzy przedłużyli umowę z Nawrockim do 2022 roku. By załagodzić konflikt selekcjoner siatkarek udał się w ostatni weekend do Włoch na rozmowy.

Nieudane rozmowy Nawrockiego?

Nawrocki miał rozmawiać z następującymi zawodniczkami występującymi na Półwyspie Apenińskim: Joanną Wołosz, Malwiną Smarzek-Godek, Zuzanną Górecką, Agnieszką Kąkolewską i Magdaleną Stysiak. Jak informuje portal SportoweFakty.pl, rozmowy z zawodniczkami nie przyniosły rezultatu - nie nastąpił przełom w konflikcie.

Selekcjoner miał siatkarkom powtórzyć to, co napisał wcześniej w oświadczeniu. Oświadczył im, że nie czuje się winny i nie rozumiem ataku na niego. SportoweFakty.pl twierdzą, że nie poprosił o zawieszenie broni do styczniowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio.

Na artykuł zareagowały władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. - Wbrew twierdzeniom jednego z dziennikarzy o „nieudanej misji Jacka Nawrockiego” w trakcie spotkań z zawodniczkami występującymi w lidze włoskiej Polska Siatkówka zapewnia, że są świadkowie rozmów selekcjonera z siatkarkami, którzy odnieśli kompletnie inne wrażenie - napisano na profilu PZPS na Twitterze.

Kto zagra o igrzyska?

W przyszłym tygodniu trener Nawrocki ma wysłać powołania na turniej kwalifikacyjny w Holandii, w którym Polki powalczą o awans na igrzyska.Turniej odbędzie się już w styczniu - w dniach 7-12. Nie wiadomo, kto znajdzie się wśród powołanych, bo większość siatkarek pierwszej reprezentacji jest przeciwko dalszej pracy Nawrockiego.