Jacek Nawrocki jedzie do Włoch, by ugasić pożar w reprezentacji Polski

Trwa konflikt w reprezentacji polskich siatkarek. Zawodniczki wystosowały oświadczenie, w którym przedstawiły zarzuty wobec selekcjonera Jacka Nawrockiego. Ten im odpowiedział, bronią go także działacze Polskiego Związku Piłki Siatkowej, którzy przedłużyli umowę z Nawrockim do 2022 roku. Jak informuje portal SportoweFakty.pl, by załagodzić konflikt selekcjoner siatkarek uda się do Włoch na rozmowy.

Jacek Nawrocki ma się spotkać z siatkarkami

Nawrocki wraz z asystentem Waldemarem Kawką i menedżerem Hubertem Tomaszewskim mają spotkać się z Malwiną Smarzek-Godek, Zuzanną Górecką i Joanną Wołosz. W planach jest też wizyta u Agnieszki Kąkolewskiej i Magdaleny Stysiak.

Afera stała się publiczna, gdy w ubiegłym tygodniu jako pierwsza napisała o tym "Gazeta Wyborcza Łódź". Od tego czasu zawodniczki i trener nie spotkali się. Prawdopodobnie Nawrocki wraz ze współpracownikami pojawią się w sobotę na meczu Superpucharu Włoch Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara. W pierwszej drużynie występuje Wołosz, a drugiej Górecka. W niedzielę grają zaś zespoły Smarzek-Godek (Zanetti - Unet E-Work Busto Arsizio) oraz Kąkolewskiej i Stysiak (Savino Del Bene Scandicci).