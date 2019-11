Prezes Perugii krytykuje Vitala Heynena. "Nic nie idzie dobrze"

Początek siatkarskiego sezonu we Włoszech nie należy do najlepszych w wykonaniu Perugii, której trenerem jest selekcjoner reprezentacji Polski, Vital Heynen, a zawodnikiem nasz kadrowicz, Wilfredo Leon. W pięciu kolejkach zespół doznał dwóch porażek i zajmuje piąte miejsce w tabeli, ze stratą ośmiu punktów do lidera.

REKLAMA

Heynen: Nie robię nic, czego nie lubiłem jako zawodnik. Zobacz rozmowę selekcjonera reprezentacji Polski z Pawłem Wilkowiczem

W ostatniej kolejce Perugia przegrała 1:3 z Cucine Lube Civitanova. Po tym meczu drużynę skrytykował prezes klubu, Gino Sirci. Działacz nie krył złości oraz rozczarowania aktualną postawą zespołu.

- Wynik i tak jest niezły, biorąc pod uwagę to, co zobaczyłem na parkiecie. Przecież Heynen desygnował do gry starannie wybrany skład. Wszystko powinno działać jak w szwajcarskim zegarku. A tak nie było. Nie oglądaliśmy Perugii, którą znamy od lat. Nic nie idzie dobrze - powiedział Sirci.

Szansę na rehabilitację Perugia będzie miała w czwartek, gdy w 6. kolejce rozgrywek ligowych zmierzy się na wyjeździe z Kioene Padova. Początek meczu o godzinie 20:30.