Były selekcjoner siatkarek broni Jacka Nawrockiego: To niszczenie człowieka. Niepotrzebna nagonka

Widz, 瞠 problem braku odpowiedniej ilo軼i "styk闚" pomi璠zy lew, a praw p馧kul powraca w 瞠雟kiej kadrze jak bumerang. Zatem jak dla mnie rozwi您anie jest jedno, czyli wychowanki "dziu z這tek", kt鏎e ostatnie sukcesy osi庵a造 dekad temu wylatuj z kadry i karawana idzie dalej.

Brak wywalenia takich "primabalerin" za poprzednich trener闚 ko鎍zy si wielkimi konfliktami, kt鏎e wybucha造 pr璠zej czy p騧niej i bez wzgl璠u kto by trenerem.

A wszystko zacz窸o si ju za czas闚 Niemczyka, gdy b璠帷a bez formy Glinka nie pogodzi豉 si z odstawieniem od 12-ki i polecia豉 do psiapsi馧ek, kt鏎e stwierdzi造, 瞠 wol "Gosi", ni trenowanie ich przez Niemczyka. Niemczyk w闚czas wys豉 list do zwi您ku, 瞠 w turnieju dru篡n niech poprowadzi 2 trener i zrobi豉 si taka "g...burza", jak obecnie.

Potem nast瘼ne "diwy" - gdy ju "dziunie" wiedzia造, 瞠 skutecznie zwolni造 Niemczyka - uzna造, 瞠 kadr b璠 rz康zi managerowie i one, a nie 闚cze郾ie jeden z najlepszych trener闚 鈍iata Bonitta. Wiecznie niezadowolone "ksi篹niczki", kt鏎e w perspektywie czasu nie osi庵n窸y ju nic z kadr, jak 奸iwa, Skowro雟ka, Bara雟ka/Werbli雟ka uznawa造, 瞠 b璠 sobie robi造, co b璠 chcia造. Blama goni, za blama, ale gadki szmatki o wielkim potencjale si nie ko鎍zy造. Zawsze problemem by selekcjoner, bo gdyby tylko trenowa je kto inny to na pewno by造by mistrzyniami 鈍iata.

Nie inaczej by這 za Matlaka, gdzie wybrano dziadka z do鈍iadczeniem i sukcesami w polskiej lidze, 瞠by rzekomo uspokoi konflikty po Bonicie. Ten zrobi jeszcze wynik na ME, gdzie musia gra wi璚ej m這dszymi, bo kontuzje wykruszy造 gwiazdy, ale oczywi軼ie "wielki potencja" si na M nie objawi. Rzekomy potencja po陰czenia "z這tek" ze schodz帷ymi gwiazdami, bo Matlak by "mi瘯ki", wi璚 szczeg鏊nie m這dsze dziunie traktowa造 zgrupowania, jak okazj do zabaw. Bonitta przecie wylecia za to, 瞠 by zbyt surowy.

Za 安iderka - czyli asystenta Niemczyka - dziunie to sobie ju same wybiera造 kadr. Oczywi軼ie konflikty zesz造 na poziom samych zawodniczek. Werbli雟ka mia豉 fochy na Skowro雟k i vice versa, jakie tam z jednego klubu wyk堯ca造 si o powo豉nia z jakimi z innego klubu. Wiadomo reprezentacja graj帷a mimo wszystko w Pucharze 安iata czy ME to jednak okno na 鈍iat, czyli kontrakty ze sponsorami, lepszymi klubami, ale po co robi jakie wyniki, jak mo積a po prostu odpada w 獞ier熠ina豉ch i pie... o potencjale. Zreszt "dziunia" Wo這sz w swoim wywiadzie, a p豉cze jak m闚i o 安iderku, bo jako m這da dziunia pami皻a jak "starsze ksi篹niczki" trz瘰造 kadr. Rzekomo 安iderek mia wyniki wg. Wo這sz.