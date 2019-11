Druzgocące statystyki. Zmarło 1113 pięściarzy. "Niedługo po śmierci, samobójstwo popełniła jego matka"

1113 wpisów. Dokładnie tyle zawiera kategoria “ofiary śmiertelne” w bazie Boxrec, jednym z największych portali z bokserskimi statystykami. Zbiór jest obszerny, korzysta głównie z danych Josepha Svintha, pisarza i badacza, który niemal całe życie poświęcił na dokumentowanie bokserskich tragedii. Stworzył podsumowanie “Śmierć w świetle reflektorów”. Umieszczono tam nazwiska pięściarzy, którzy umarli na ringu lub niedługo po tym jak go opuścili. Svinth dokumentował walki (tego dotyczy niemal 1000 wpisów), ale też sparingi czy treningi. Niektóre z nich również kończyły się tragicznie. Niektóre odnotowane przez niego historie sięgają XIX wieku. W dawnej ich części brakuje pewnych danych, ale akta i tak robią wrażenie. Prokurator, który poszedłby z nimi do sądu mógłby liczyć, że boks dostanie surowy wyrok.

REKLAMA

Wpisy dostarczają różnych informacji. Takich, że ponad 80 proc. tragedii pięściarzy wiąże się z urazami głowy. W kilkunastu procentach dotyczą one problemów z sercem. W pięciu sklasyfikowano je w kategorii “inne”. Zgony bokserów uzasadniano rozmaicie: upadkami na ringu, nieszczęśliwymi wypadkami, przyjętymi ciosami, wcześniej doznanymi obrażeniami, niezdolnością do podjętej walki, złym matchmakingiem (bokser z 25 porażkami z rzędu, z których 12 to nokauty, znów jest zestawiany z mocnym pięściarzem), zbijaniem wagi, ale też choćby zbyt długim przebywaniem z lodowatej wodzie.

Zmieniają się przepisy, do przodu idzie nauka, poprawia się świadomość zagrożeń, a kategoria “ofiary śmiertelne” na Boxrecu ciągle się powiększa. Kolejne wpisy brzmią znajomo.

Reagować czy nie grzeszyć?

48 godzin między 23 a 25 lipca były dla boksu czasem wyjątkowo tragicznym. W odstępie dwóch dni zmarło dwóch pięściarzy. W wtorek 28-letni Maksim Dadaszew. W czwartkowe popołudnie Hugo Alfredo Santillan, 23-latek.

Rosjanin z ringu zszedł jeszcze o własnych siłach, ale w drodze do szatni wymiotował i halę opuścił już na noszach. Jego trener od 6. rundy błagał, by Dadaszew się poddał. Biały ręcznik na ring rzucił w końcu sam, ale dopiero w 11. odsłonie wyniszczającego pojedynku. Do tego czasu dziennikarze naliczyli 260 przyjętych przez zawodnika ciosów. Te najgroźniejsze ważyły pewnie po 300 kg. Pięściarz doznał obrzęku mózgu, zmarł kilka dni później w szpitalu.

- To, co na pewno można zrobić, to szkolić ludzi wokół pięściarza: sędziów, sekundantów, lekarzy. Tak, żeby interweniowali wcześniej, a nie patrzyli, jak ktoś przyjmuje ogrom ciosów i pozwalali walczyć tylko dlatego, że ktoś walczyć chce. W boksie poddanie jest największym grzechem - komentował na swoim wideoblogu poruszony sprawą Przemysław Saleta, były mistrz Europy w boksie oraz mistrz świata w kick-boxingu.

Ci, którzy nie chcieli popełnić największego grzechu - łudzili się, że przyjmujący kolejne sierpy pięściarz jeszcze trochę wytrzyma - sami często musieli żyć z krwią na rękach.

Historii takich jak Dadaszewa było wiele. W 2005 roku w narożniku mistrza świata wagi lekkiej Leavandera Johnsona, stał jego ojciec. Też prosił by syn poddał się w starciu z Jesusem Chavezem. Pięściarz protestował. Walczył dalej. Pojedynek po jakimś czasie przerwał sędzia. To, że Johnson faktycznie przyjął za wiele okazało się w szatni, gdzie stracił przytomność. Umarł kilka dni później w szpitalu. Przyczyną był krwiak mózgu.

Być może wcześniejsze reakcja narożnika uchroniła by też od śmierci wspominanego Santillego. Pięściarz w IV rundzie krwawił z nosa, ale to na ringu nikogo nie zaskakuje. Potem przyjął jeszcze kilka mocniejszych ciosów, choć do końca walki wydawało się, że wszystkiego był świadomy. Ostatecznie starcie zremisował, choć to raczej do jego świadomości nie dotarło. Podczas werdyktu słaniał się na nogach. Był podtrzymywany, po przecież trzeba było usłyszeć werdykt, a nie interesować się odpływającym człowiekiem. Przytomność stracił chwilę później. W szpitalu stwierdzono udar krwotoczny, który spowodował niewydolność innych organów. Po operacji Argentyńczyk nie odzyskał przytomności i umarł.

Chronić tył głowy

Reagowanie na to co dzieje się w ringu. Określanie czy sportowiec jest już blisko swych granic często nie jest tak łatwe. Davey Moor w 1966 roku, po pojedynku o dwa mistrzowskie pasy kategorii piórkowej (przegrał przed techniczny nokaut z Sugarem Ramosem) po jednym z ciosów upadł i uderzył karkiem o dolną linę. Nie wyglądało to szczególnie przerażająco. Jednak po wznowieniu walki miał problemy. Opierał się o liny. Pojedynek dość szybko zakończył jego sekundant. Moor udzielił jeszcze wywiadu, zszedł do szatni, ponarzekał na porażkę i stracił przytomność. Zmarł kilka dni później. Doznał uszkodzenia pnia mózgu.

- Pień mózgu to najważniejsza struktura w obrębie tylnego dołu czaszki. Można go śmiało nazwać „centrum dowodzenia mózgu”. To tutaj znajduje się ośrodek oddychania, ośrodek odpowiedzialny za prawidłową czynność serca czy ruchy dowolne. Nietrudno więc sobie wyobrazić jakie mogą być konsekwencje uszkodzenia tych struktur - mówi nam dr. Aleksandra Karbowniczek neurolog z warszawskiej „Kliniki Ruchu”.

Na konieczność szczególnej ochrony tyłu głowy zwracają uwagę wszyscy nasi rozmówcy. Tyle, że w boksie ta ochrona zależna jest bardziej od szczęścia.

- Podczas nokautu ważne jest to jak pada zawodnik. Czasem jeszcze podeprze się ręką, usiądzie lub przytrzymają go liny, ale czasem bezwładnie uderzy w podłogę. Przeważnie lecąc do tyłu - zwraca uwagę neurolog prof. dr. hab. Mieczysław Śmiałek.

Joseph Svinth po przeanalizowaniu swoich liczb zauważył, że śmierć była często konsekwencją upadku boksera, a nie zebranego ciosu.

“Zawsze zastanawiałem się, dlaczego liny nie mogą być jeszcze bardziej delikatne, a podłoga miększa. W ilu przypadkach doszukano się innej przyczyny tragedii, a zminimalizowano odpowiedzialność organizatora” - pisał Svinth w komentarzach do publikacji “Śmierć w świetle reflektorów”.

Mówimy o głowie pięściarza lecącej bezwładnie z wysokości dajmy na to 1,7 metra. Trafiającej na deski pokryte dwoma centymetrami wyściółki z warstw filcu i gąbki. Głowy przeważnie trafiającej w podłogę w najbardziej newralgicznym miejscu.

- W części potylicznej znajduje się też płat potyliczny i móżdżek, których uszkodzenie może powodować zaburzenia widzenia, czy równowagi. Każda część mózgu odgrywa ważną rolę, ale zdecydowanie bardziej niebezpieczne są uszkodzenia struktur tylnych. Mówiąc obrazowo - bez części płata czołowego, czy skroniowego można żyć, bez pnia nie - opisuje dr Karbowniczek.

Dodaje, że problemy z tyłem głowy, można mieć też po przyjęciu uderzenia w jej przód.

- W zależności od siły przyłożenia uderzenia w głowę i jego lokalizacji może też dojść do tzw. urazu „contre coup”. Przedstawiając to najprościej, przy przyłożeniu ciosu w okolicę czołową mózg obija się o kości czaszki i do uszkodzenia komórek nerwowych dochodzi po stronie przeciwnej do uderzenia, w tym przypadku w okolicy potylicznej. W rezultacie może dojść tylko do stłuczenia mózgu, ale może pojawić się też rozległe krwawienie. I tu konsekwencje są już bardziej poważne. U młodych osób siła uderzenia musi być znaczna. U starszych, gdzie kości i naczynia krwionośne są znacznie bardziej kruche, siła może być nawet niewielka - dodaje dr Karbowniczek.

Zagrożeniem są nie tylko upadki. Choć ciosy w tył głowy są zakazane, to nie znaczy, że ich w boksie nie ma. Są i często uchodzą zawodnikom płazem.

- Sędziowie często bagatelizują uderzenia w tył głowy. Rozmawiałem nawet o tym ostatnio z sędzią Leszkiem Jankowiakiem, przyznał, że na szkoleniach w ogóle nikt o tym nie mówi - przypomina sobie komentator i bokserski ekspert Polsatu, Janusz Pindera.

Z takim niebezpiecznym zachowaniem od 2016 walczy federacja WBC. Zgodnie z nową regulacją, każde uderzenie w tył głowy to utrata punktu. Nagminne łamanie przepisów, ma skutkować przerwaniem pojedynku.

Śmierć za 15 rund i monitoring po walce

Przepisy w boksie w ostatnim wieku nieco się zmieniały. W 1916 roku ustalono, że zawodowe walki o mistrzostwo świata nie mogą trwać dłużej niż 15 rund po trzy minuty. W 1982, gdy 14. runda i nokaut okazał się zabójczy dla Kima Duka – Koo, a odsetek zgonów w ostatnich trzech rundach takich walk zrobił się wysoki ustalono, że 12 rund na wyłonienie mistrza też wystarczy. Jeśli chodzi o tragiczne starcie wspomnianego Koreańczyka z Rayem Mancinim, to niedługo po śmierci pięściarza, samobójstwo popełniła jego matka. Życie odebrał sobie też sędzia prowadzący zawody, choć ani media, ani środowisko nie zrzucały na niego winy za smutne wydarzenia. Nie jest pewne czy te dwie rzeczy należy łączyć. Rywal, który spowodował pęknięcie naczynia w mózgu Koo popadł za to w depresję.

Bokserscy decydenci, by stronić od kolejnych tragedii znów musieli coś wymyślić. Zwiększyli liczbę lin wokół ringu. Zaostrzono badania lekarskie. Zamiast pomiaru pulsu i ciśnienia krwi, trzeba było robić EKG, badania płuc, mózgu i testy krwi.

Tragedie zawsze najszybciej motywowały do dbania o pięściarzy. W 2002 roku po śmierci panamskiego pięściarza Pedro Alcazara rozpoczęto dyskusje o monitoringu zawodników 48 godzin po walce. Dlaczego?

Alcazar przegrał swój pojedynek na punkty, został zbadany przez lekarza ringowego, który stwierdził, że ze zdrowiem boksera wszystko jest w porządku. Panamczyk po 36 godzinach był gotowy do wyjazdu na lotnisko i powrotu do ojczyzny. Podczas opuszczania hotelu stracił przytomność. Został szybko przewieziony do szpitala, ale niewiele to pomogło. Okazało się, że problemy po pięściarskiej wojnie nie muszą zawsze przychodzić już w ringu czy chwilę później, np. w szatni. Wszystko zależy od rodzaju uszkodzeń.

- Może być mały tętniak, który może pęknąć po jakimś czasie. Od rodzaju pękniętego naczynia, skali wewnętrznego krwawienia zależy to jakie i kiedy będą tego konsekwencje - opisuje Śmiałek.

Śmierć omija ciężkich

Analizując dane zmarłych na ringu pięściarzy w oczy rzuca się jeszcze jedna prawidłowość. Choć najwięcej ważą ciosy zawodników z kategorii ciężkiej (więcej niż pół tony), to do tragedii dochodzi tam rzadko. Najwięcej problemów było z zawodnikami ważącymi 60, 70 kg. Wielu lekarzy tłumaczy to problemem zbijania wagi. Konieczność szybkiego schudnięcia, czasem ekstremalne odwodnienie, ma wpływ na wyższy poziom hematokrytu. Ich krew jest gęstsza.

- Zagęszczenie krwi jest bardzo niebezpieczne. Może powodować skrzepy. W mózgu niektóre naczynia są bardzo wąskie, inne mogą mieć malformację (wady – przyp. red.), nasz organizm nie jest zawsze idealny. Jeśli do tego dojdzie zagęszczenie płynu wewnątrz organizmu, bo sportowiec nie pije tyle ile powinien, może się tworzyć skrzeplina. Naczynie narasta i po jakimś czasie może skończyć się to udarem - tłumaczy Śmiałek. Ciężcy wagi nie zbijają, być może to stawia ich w nieco lepszej sytuacji.

Problem u pięściarzy lżejszych kilka lat temu potwierdziły badania. Ponad 25 procent z 754 zbadanych sportowców między ceremonią ważenia a walką nabierało ponad 10 procent masy ciała. Rekordziści nawet do 20 procent. To daje wyobrażenie, ile kilogramów wcześniej zrzucali. Zapewne dlatego organizacja IBF jako pierwsza wprowadziła ponowne kontrole wagi w dniu walki. Nie można przybrać na nich więcej niż 4,5 kg w stosunku do oficjalnego ważenia.

Grubsze rękawice i kaski? “Nikt tego nie będzie oglądał”

Możliwości by zawodowy boks był bezpieczniejszy w dalszym ciągu są. Być może minimalne rezerwy drzemią w przygotowaniach. Niektórzy zwracają uwagę na konieczność zintensyfikowania pracy nad mięśniami karku pięściarzy, które stabilizują głowę. Svinth uważał, że bokserom na pewno przydałoby się intensywniejsze ćwiczenie upadków, tak jak robią to choćby judocy. W chwili ostrego nokautu trudno co prawda liczyć, na obronne odruchy ciała, ale powodami upadków nie zawsze są przecież ostre nokauty. Największą moc miałyby raczej kolejne zmiany w przepisach.

- W boksie olimpijskim czy amatorskim są inne rękawice, które praktycznie w 90 proc. redukują nokauty. One tam występują, ale naprawdę rzadko. Sporo mówi się też o wprowadzeniu kasków ochronnych. Tyle, że wyobraźmy sobie, że teraz na ręce dajemy pięściarzom poduszki, a na głowę kaski. Tego nikt nie będzie oglądał - uśmiecha się Pindera.

- Ja o te kaski walczyłem już w latach 80-tych - dodaje prof. Śmiałek, który jako neurolog pracował wtedy z pięściarzami Legii - Tylko, że wtedy na ringu to nie byłyby już igrzyska. To przecież nokauty przyciągają widzów. Ciekawe jest przyglądanie się granicom wytrzymałości organizmu - dodaje.

Na to, że zawodowy boks się ugnie i zrezygnuje ze swej głównej “atrakcji” nie ma co liczyć. Trzeba pilnować i zwracać uwagę na inne rzeczy. Choćby na to, by obowiązkowe badania lekarskie były przeprowadzane na poważnie. Żeby organizatorzy gal zawsze byli pewni kto wchodzi do ringu. Bułgar Boris Stanczow notorycznie podszywał się np. pod swojego kuzyna Isusa Weliczkowa, bo nie chciał na początku kariery psuć swego bilansu. Walczył zatem na jego licencji, jego badaniach medycznych i wszelkich dokumentach. To dość zastanawiające, bo panowie nie byli do siebie podobni. Szwindel wyszedł na jaw, gdy zdarzyła się tragedia. Weliczkow oglądał telewizję i dowiedział się z niej o swojej śmierci, czyli śmierci Stanczowa. Jego kuzyn walczył w Albanii, po kilku ciosach nagle nieatakowany osunął się na deski, stracił przytomność. Zmarł w szpitalu. Miał zawał serca. To, że tragiczny los spotkał Stanczowa wyszło na jaw dopiero gdy Weliczkow zaczął odkręcać sprawę. Nie potrafił za wiele powiedzieć o lekach, które znaleziono przy młodziutkim kuzynie (m.in. Viagrze). Całe wydarzenie brzmi jak absurd. Co gorsza nie dotyczy odległej historii, a września tego roku.

Wczytując się w niektóre historie zgonów 1113 pięściarzy, można odnieść wrażenie, że czasem nawet kaski, grube rękawice i czuwający przy sportowcach lekarze na niewiele się zdadzą. Śmierć wie, że na zbieranie żniwa najlepiej poczekać w świetle reflektorów, gdzieś między linami.