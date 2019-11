Bartosz Kurek postraszył Heynena i Leona! Co za mecz polskiego atakującego. Sensacja była o krok

Zespół Sir Safety Conad Perugia był zdecydowanym faworytem tego meczu. Drużyna prowadzona przez Vitala Heynena przystępowała do spotkania z piątego miejsca, Vero Volley Monza z ostatniego. Ale tej różnicy kompletnie nie było widać w trakcie gry. Perugia co prawda szybko wyszła na prowadzenie i wygrała pierwszego seta do 19, ale później miała duże problemy. Zwłaszcza z zatrzymaniem Bartosza Kurka. Polski atakujący był najlepiej punktującym zawodnikiem meczu. Zdobył aż 33 punkty i sprawił, że jego drużyna była o krok od sensacji.

Drugiego seta Vero Volley Monza wygrała do 19, żeby trzeciego przegrać do 18. To drużyny Kurka nie załamało i czwartą partię wygrała do 20. 2:2 w setach i o losach meczu decydował tie-break. W tym lepsi okazali się zawodnicy Vitala Heynena, zwyciężając go 18:16.

Dla Bartosza Kurka był to najlepszy mecz o dawna. Polak był prawdziwym liderem swojego zespołu. Wilfredo Leon wszedł na parkiet pod koniec drugiego seta i zdobył 13 punktów w cały meczu.

Vero Volley Monza - Sir Safety Conad Perugia 2:3 (19:25, 25:19, 18:25, 25:20, 16:18)

Vero Volley Monza: Bartosz Kurek, Tomasz Calligaro, Donovan Dzavoronok, Yacine Louati, Viktor Yosifov, Thomas Beretta, Riccardo Goi (L) oraz Lorenzo Giani, Filippo Federici, Gianluca Galassi, Marko Sedlacek

Sir Safety Conad Perugia: Filippo Lanza, Roberto Russo, Aleksandar Atanasijević, Luciano De Cecco, Oleh Plotnystksyi, Marko Podrascanin, Massimo Colaci (L) oraz Fabio Ricci, Sjoerd Hoogendoorn, Wilfredo Leon, Tsimafei Zhukouski