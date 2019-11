Pierwsze trofeum w sezonie Vitala Heynena! Pokonał klub Bartosza Bednorza

Od początku meczu nie brakowało emocji. Po jednej stronie siatki zespół z Modeny, w składzie z m.in. Bartoszem Bednorzem czy Iwanem Zajcewem, po drugiej znakomita ofensywa za sprawą duetu Aleksandar Atanasijević i Wilfredo Leon. Pierwszego seta wygrali zawodnicy Vitala Heynena 27:25. W drugim zespół z Modeny zdołał odrobić straty, wygrywając partię do 23

W trzecim secie tempo spotkania nie spadało, żaden z zespołów nie zdołał odskoczyć rywalom na kilka punktów. W końcówce lepsi okazali się siatkarze z Perugii, którzy wygrali partię do 23. Zdecydowanie inaczej wyglądał czwarty set pojedynku. Modena objęła kilkupunktowe prowadzenie, a Vital Heynen zdecydował się zmienić cały skład, a dać odpocząć podstawowym zawodnikom przed decydującym tie-breakiem.

W ostatniej partii znakomicie prezentował się Wilfredo Leon, którego zagrywki pozwoliły odskoczyć Perugii na dwa punkty. Pomimo świetnej dyspozycji Matthew Andersona i Zajcewa, to zespół Vitala Heynena wygrał 15:12 i zdobył Superpuchar Włoch - pierwsze trofeum w obecnym sezonie.

Dla zespołu z Perugii to drugi Superpuchar Włoch zdobyty w historii. Ostatni raz ta sztuka udała się w 2017 roku. Z kolei dla Heynena i Leona to pierwszy taki sukces w trakcie ich pracy we Włoszech.

Sir Safety Perugia - Leo Shoes Modena 3:2 (27:25, 23:25, 25:23, 18:25, 15:12)