Mistrz świata ma radę dla Wilfredo Leona. "Nas interesuje dobro reprezentacji Polski"

leseser wczoraj 0

Oj jak ja lubię rady "Janusz emeryta" nie idź, nie zmieniaj, to dla niego złe, jest za młody itd. Kiedy kanapowi sportowcy (i emeryci którym nie do końca wyszło) zrozumieją że to jest ich praca i jak ktoś płaci za tą samą robotę 2-3 a czasem i 10 razy więcej to się idzie bo to jest logiczne i naturalne. I po raz kolejny przypomnę żeby nie mydlić mi tu oczu "miłością i przywiązaniem do barw klubowych" bo to nie kibice a przypomnę niedawną sytuację ze Słoweńskim siatkarzem który wrócił z kontuzją i co.......? rozwiązano z nim kontrakt (tak wiem że za porozumieniem stron) ale gdzie jest ta lojalność i przywiązanie do barw klubowych/zawodników?!