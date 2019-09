Polskie siatkarki poznały rywalki w ćwierćfinale Euro! Trudne starcie

Polki były zdecydowanymi faworytkami starcia z Hiszpanią w 1/8 finału i udowodniły to podczas spotkania. Pewnie pokonały słabsze rywalki w trzech setach, wygrywając je do 20, 20 oraz do 19. Problemy miały jedynie w drugim secie, w którym Hiszpanki prowadziły już 18:16, ale ostatecznie do końca partii wygrały zaledwie dwie piłki, a Polki aż osiem.

Reprezentacja Polski zmierzy się z wyżej notowanymi Niemkami

Niemki w 1/8 finału mistrzostw Europy pewnie pokonały Słowenki 3:0 (25:21, 25:15, 25:20). To podopieczne Feliksa Koslowskiego będą faworytkami tego spotkania; zajmują 15. miejsce w światowym rankingu FIVB, za to Polki są 26. Niemki wygrały grupę D mistrzostw Europy, pokonując wszystkie rywalki, w tym Rosję (3:2), która zapewniła sobie już awans na igrzyska olimpijskie.

Same Niemki w turnieju kwalifikacyjnym w chińskim Ningbo zajęły 3. miejsce w grupie, a przed nimi w tabeli znalazły się kadry Chin i Turcji. W ostatnim czasie drużyna Denise Hanke nie odnosiła większych sukcesów na arenie międzynarodowej, podobnie jak Polska. Ostatni medal mistrzostw Europy padł jej łupem w 2013 roku (srebro). Zespół jest więc podobnie głodny sukcesu, jak biało-czerwone.

Wszystkie ćwierćfinały zostaną rozegrane 4 września w środę - dwa odbędą się w Ankarze, za to dwa w Łodzi. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Ankarze (7-9 września).

Ćwierćfinały mistrzostw Europy siatkarek 2019: