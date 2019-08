Vital Heynen krytykuje format mistrzostw Europy. "To nie jest dobre dla siatkówki"

mer-llink przed chwilą 0

Siatkówka to niszowy sport. Grają w to jakoś tak bardziej systematycznie w 5-6 krajach na świecie. Cała reszta to amatorskie, uniwersyteckie, plażowe pospolite ruszenia. Ale czasem te pospolite ruszenia potrafią zajść za skórę "poważnym".

Lubimy p. Heynena, jak każdego pozytywnie zakręconego.

On akurat zapadł na siatkówkę.

I życzymy mu powodzenia.

Ale siatkówka to geszeft paru latynoskich i środziemnomorskich cwaniaków, którzy na trzeciorzędnej materii pragną zarobić co najmniej drugorzędne pieniądze. Najlepszy dowód, ze siatkówka to podejrzany, parafiański geszeft: przymazał się do niej u nas Obatel Czarniecki...

A właściciele Federacji Vollejballa pompują wszystkie imprezki ponad granice przyzwoitości: te Mistrzostwa, te Puchary, te Kontytnentalne, Interkontynentalne rozgrywki "o nico"....

Nieźle im idzie, bo np. tacy Polacy dali się na to nabrać i fundują Międzynarodowej MAfii Siatkówkowej imprezki na ochotnika - i za grube miliony.

A tu: nie ma się co nadymać.