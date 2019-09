Polska - Hiszpania. Transmisja 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo, 1.09

Ostatnim meczem polskiego zespołu w fazie grupowej mistrzostw Europy było spotkanie z Włoszkami. Od niego zależało, czy "Biało-czerwone" w dalszej fazie gier zmierzą się z Rosjankami. Wygrana 3:2 (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 15:12) dała im dwa punkty do tabeli i grę w 1/8 rozgrywek z Hiszpanią.

REKLAMA

Bartosz Kurek: "Złoto na igrzyskach? Jesteśmy w stanie to zrobić"

- No złoto, a co? Nie mamy wyjścia. Czuję, że możemy wszystko. Jeżeli wygrywamy z Włoszkami, z zespołem kompletnym, to możemy wygrać z każdym. Na pewno będziemy walczyć o wszystko. Nie zadowolimy się na przykład tym, że dotrzemy do półfinału. Możemy wszystko. Wszystko zależy wyłącznie od nas. Mamy wielki potencjał. I bardzo potrzebowałyśmy właśnie takiego meczu - mówiła po meczu z Włoszkami Malwina Smarzek-Godek, atakująca reprezentacji Polski.

Spotkanie z Hiszpania zostanie rozegrane w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. Nasze rywalki zajęły w swojej grupie 4. lokatę. Podopieczne Pascuala Saurina zanotowały w poprzedniej fazie imprezy 2 zwycięstwa (z Białorusią i Szwajcarią) i 3 porażki (ze Słowacją, Niemcami, Rosją).

Terminarz 1/8 finału siatkarskich mistrzostw Europy 2019

Wszystkie spotkania 1/8 finału siatkarskich ME zostaną rozegrane w niedzielę, 1 września

Budapeszt: godz. 16:00 Holandia - Grecja; 18:30 Azerbejdżan - Bułgaria

Bratysława: 15:30 Rosja - Belgia; 18:00 Włochy - Słowacja

Ankara: 17:00 Serbia - Rumunia; 19:30 Turcja - Chorwacja

Łódź: 18:00 Niemcy - Słowenia; 20:30 Polska - Hiszpania

Polska - Hiszpania, mistrzostwa Europy 2019. Gdzie obejrzeć mecz 1/8 finału? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV niedzielnego spotkania reprezentacji Polski z Hiszpanią obejrzymy na antenach: TVP Sport oraz Polsatu Sport. W internecie mecz 1/8 finału ME będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz na platformach: Ipla i Cyfrowy Polsat GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio - godz. 19:45 (TVP Sport); 20:00 (Polsat Sport)

Transmisja meczu - godz. 20:20 (TVP Sport); 20:30 (Polsat Sport)