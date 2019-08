Włoszki specjalnie przegrały z Polkami? Jacek Nawrocki komentuje. "To bez sensu"

W czwartek w υdzi na zako鎍zenie fazy grupowej ME 2019 polskie siatkarki odnios造 wspania貫 zwyci瘰two nad zespo貫m wicemistrzy 鈍iata. Dzi瘯i wygranej nad Itali 3:2 (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 15:12) Polki zaj窸y drugie miejsce w grupie B. Awansowa造 do 1/8 fina逝 z bilansem czterech zwyci瘰tw i jednej pora磬i.

REKLAMA

"Przeszed貫m du瞠 zmartwienie. Teraz wszystko si zr闚nowa篡這"

- Po fazie grupowej mo瞠my by bardzo zadowoleni z naszej reprezentacji. W pierwszych trzech meczach dziewczyny zrobi造 to, co powinny zrobi. Natomiast dwa ostatnie mecze to istna hu鈣awka nastroj闚. Po meczu z Belgi [2:3] przeszed貫m du瞠 zmartwienie. Ale przeciw W這szkom dziewczyny przynios造 mi tyle rado軼i, 瞠 wszystko si zr闚nowa篡這 - m闚i Jacek Nawrocki. Mi璠zy meczami z Belgi i W這chami min窸a tylko nieca豉 doba. Trener pr鏏uje wyt逝maczy, w jaki spos鏏 jego dru篡na odbudowa豉 si mentalnie.

"Dziewczyny same z豉pa造 flow. Jestem im bardzo wdzi璚zny"

- Po Belgii m闚ili鄉y sobie du穎 o byciu zespo貫m. Ale tak naprawd dziewczyny dosta造 ode mnie woln r瘯 je郵i chodzi o z豉panie flow. I zrobi造 to najlepiej jak potrafi造. Zrobi造 to po prostu same. I jestem im za to bardzo wdzi璚zny - m闚i szkoleniowiec. - To jest zwyci瘰two, kt鏎e by這 potrzebne nie tylko tej reprezentacji, ale ca貫j naszej 瞠雟kiej siatk闚ce - dodaje.

W meczu z wicemistrzyniami 鈍iata Polki pokaza造 du膨 odporno嗆. - Denerwowa貫m si do ko鎍a, bo wiem, 瞠 W這szki potrafi gra siatk闚k z innej planety. Wiedzia貫m, 瞠 mo瞠 przyj嗆 chwila, gdy p瘯niemy i b璠ziemy mieli k這poty. Jestem pe貫n podziwu dla dziewczyn za to, jak mentalnie podesz造 do meczu i jak go wytrzyma造 - m闚i Nawrocki. Na pojawiaj帷e si sugestie, 瞠 W這szkom nie do ko鎍a zale瘸這 na zwyci瘰twie trener odpowiada kr鏒ko. - Nie mo瞠my nic m闚i o ch璚i pora磬i ze strony W這szek, to jest kompletnie bez sensu. One sobie przecie skomplikowa造 sytuacj.

Teraz Hiszpania. Uwaga na kuba雟kie korzenie

Natomiast sytuacja Polek jest bardzo dobra. Cho trener, wierny swoim przekonaniom, ca造 czas stara si odsuwa presj od dru篡ny. - Czy z Hiszpani b璠ziemy faworytem? To zesp馧, kt鏎y ma bardzo dobry atak z lewego skrzyd豉. Tam s dwie dziewczyny z kuba雟kimi korzeniami i one graj si這wy, mocny atak. R闚nie ich zagrywka jest bardzo mocna, z wyskoku. U bodaj瞠 dw鏂h zawodniczek. To zesp馧, kt鏎ego nie mo積a lekcewa篡. Nie bez kozery znalaz si w najlepszej czw鏎ce w swojej grupie - m闚i.

Hiszpanki w grupie D zaj窸y czwarte miejsce. Przegra造 ze S這wacj 0:3 i 1:3 z Niemcami, wygra造 3:1 z Bia這rusi i 3:2 ze Szwajcari, a na koniec uleg造 Rosji 0:3. Polki b璠 zdecydowanymi faworytkami tego meczu. Zw豉szcza je郵i zagraj na podobnym poziomie jak z W這szkami.

- Zagrali鄉y 鈍ietnie taktycznie. W豉郾ie w taktyce widzieli鄉y klucz do nawi您ania walki. Powiem szczerze: w pierwszym secie dziewczyny zagra造 dok豉dnie tak, jak m闚ili鄉y. Gdyby na pod這dze by造 klepki, to mo積a by by這 z dok豉dno軼i co do klepki nasz taktyk rozrysowa - cieszy si Nawrocki. - P騧niej zagrywka nam troch spad豉, Miriam Sylla zacz窸a przyjmowa na 70 proc. pozytywnego odbioru. Ale w czwartym i pi徠ym secie dziewczyny zn闚 w陰czy造 zagrywk. I wtedy to ju by豉 nie taktyka, a ich indywidualne umiej皻no軼i. Przypominam tylko, 瞠 豉twiej si serwuje, kiedy gra si nie pod presj bycia faworytem - podsumowuje Nawrocki.