Siatkówka. Niesamowite spotkanie Polek. Pokonały wicemistrzynie świata!

Start jak marzenie

W pierwszej partii Polki prezentowa造 si tak dobrze, jak jeszcze nigdy w tym sezonie. Joanna Wo這sz pocz徠kowo opar豉 atak zespo逝 o 鈔odek - Klaudi Alagiersk oraz Agnieszk K彗olewsk (8:5). Tak dobre otwarcie seta w po陰czeniu z b喚dami w豉snymi najwi瘯szej gwiazdy w這skiej kadry, Egonu, ca趾owicie przyt這czy這 siatkarki z Italii. Bia這-czerwonym wychodzi這 wszystko. Seria trzech as闚 serwisowych Malwiny Smarzek-Godek oraz jej dobry atak dodatkowo pogr捫y造 faworytki do tytu逝 (19:11). As po ta鄉ie K彗olewskiej i dwa udane zagrania Magdaleny Stysiak zamkn窸y t ods這n wysokim zwyci瘰twem Polek (25:14).

Odrodzenie W這szek

Trudno by這 oczekiwa, 瞠 bia這-czerwone zagraj drugi tak 鈍ietny set. Ju jego pocz徠ek 鈍iadczy o tym, 瞠 W這szki nie spu軼i造 g堯w (6:3). Przede wszystkim odrodzi造 si w bloku. Nawet pojedyncze pr鏏y Egonu na Natalii M璠rzyk przynios造 dla nich wymierne korzy軼i w postaci b喚d闚 rywalek (kiwka w antenk) - 10:5. Poza tym Ofelia Malinov 鈍ietnie rozpracowa豉 blok gospody - jej kole瘸nki atakowa造 na czystej siatce (13:9). Wo這sz postawi豉 wi璚 na rozwi您ania, kt鏎e na pocz徠ku pierwszej partii przynios造 punkty - gr 鈔odkiem. To podbudowa這 pewno嗆 siebie zespo逝, kt鏎emu zacz窸y wychodzi rozwi您ania nieskuteczne mecz wcze郾iej - ataki Stysiak z sz鏀tej strefy (15:18). To by這 jednak za ma這 na rozp璠zone W這szki. As Sorokaite i atak Sylli zako鎍zy造 parti na korzy嗆 przyjezdnych (25:19).

Polki stan窸y

Problemem Polek podczas startu trzeciej partii by這 coraz gorsze przyj璚ie. Joanna Wo這sz zmuszona by豉 biega za pi趾, co wp造n窸o na skuteczno嗆 ataku (5:7). Poza tym bia這-czerwonym przydarzy這 si kilka nierozwa積ych decyzji - jak na przyk豉d pr鏏a wrzucenia pi趾i przez K彗olewsk w dziewi徠y metr, kt鏎a zosta豉 bez problemu podbita przez De Gennaro (鈔odkowa mog豉 rozegra przechodz帷 w lepszy spos鏏). Wyr闚na豉 jednak straty asem serwisowym pomi璠zy libero Italii i Sorokaite (8:9). Nie zmieni這 to faktu, 瞠 w ofensywie wci捫 by造 W這szki. Coraz gorsze polskie przyj璚ie i as serwisowy Chirichellli da造 im a 7 punkt闚 zapasu (17:10). W przeciwie雟twie do poprzednich mecz闚, Jacek Nawrocki wprowadzi zmiany - na boisku pojawi造 si Zaro郵i雟ka-Kr鏊 i Kowalewska. Dwie ostatnie niewiele jednak mog造 zdzia豉, bowiem przyj璚ie pozostawia這 wiele do 篡czenia, co w ostatniej akcji wykorzysta豉 z przechodz帷ej Sylla (13:25).

Droga do zwyci瘰twa

Wr鏂i豉 skuteczna zagrywka, wr鏂i造 i lepiej graj帷e Polki. Razem z ni wzros豉 si豉 ofensywna podopiecznych Jacka Nawrockiego, pozwalaj帷a im utrzymywa wynik oscyluj帷y w granicach remisu (16:16). W tym momencie bardzo przyda豉 si punktowa zagrywka Alagierskiej oraz blok K彗olewskiej (21:18). Ostatnie pi趾i Wo這sz kierowa豉 do Smarzek-Godek. By豉 to 鈍ietna decyzja, bowiem atakuj帷a rozgrywa豉 bardzo dobre spotkanie (24:21). As serwisowy Natalii M璠rzyk zako鎍zy czwart parti, doprowadzaj帷 do tie-breaka (25:21). W nim pocz徠kowo g鏎 by造 W這szki - przede wszystkim gra造 odwa積iej i dynamiczniej. Gospodyniom pomog豉 鈍ietna zagrywka Stysiak (8:7) i zatrzymanie Sorokaite blokiem przez K彗olewsk (10:8). Pomy趾a w ataku Egonu, a tak瞠 鈍ietna postawa Smarzek-Godek w ataku zamkn窸y mecz zwyci瘰twem Polek (15:12).

W 1/8 fina逝 mistrzostw Europy Polki zagraj z Hiszpani.

Polska - W這chy 3:2 (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 15:12)