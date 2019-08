Najlepsza kapitan, a przyjmujące muszą odebrać bardzo niskie noty [OCENY]

Natalia Mędrzyk nie odebrała aż ośmiu zagrywek Belgijek. Martyna Grajber też nie przyjmowała tak, by drużyna mogła grać normalne akcje. Przede wszystkim przez to polskie siatkarki przegrały z Belgią 2:3 (25:20, 25:27, 25:20, 21:25, 15:17) w swoim czwartym meczu ME 2019. W czwartek, na zakończenie fazy grupowej, gramy z Włochami. Relacja na żywo na Sport.pl od godz. 20.30

MARCIN STĘPIEŃ