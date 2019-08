Porażka z Belgijkami znacznie skomplikowała sytuację Polek [SYTUACJA W GRUPIE]

Heynen: Żeby drużyna mnie posłuchała, potrzebuję kryzysu

REKLAMA

Reprezentacja Polski przegrała w środę 2:3 (25:20, 25:27, 25:20, 21:25, 15:17) z Belgią w swoim czwartym meczu siatkarskich mistrzostw Europy. Zespół Jacka Nawrockiego miał swoje okazje na zwycięstwo, marnując cztery piłki setowe w 2. secie i trzy piłki meczowe w tie-breaku. Choć awans do 1/8 finału mają już zapewniony, ta porażka znacznie komplikuje sytuację polskich siatkarek w turnieju.

Polki z powodu porażki z Belgijkami, muszą wygrać w czwartek z Włoszkami, aby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie B. Jest to o tyle ważne, że biorąc pod uwagę drabinkę, zespół Jacka Nawrockiego trafiłby na 3. lub 4. zespół grupy D, którym Słowacja lub Hiszpania. Zasady turnieju jednak nie pozwalają na starcie dwóch gospodarzy w 1/8 finału, więc Polska trafiłaby na znacznie słabszą Hiszpanię. Jeśli to się nie uda, Polki zajmą 3. miejsce i o awans do ćwierćfinału walczyć będą z Rosją.

Tabela grupy B. Polki zajmują drugie miejsce:

Włochy 12 pkt. 4 zw. - 0 por. 12-0 302-198 Belgia 11 pkt. 4-1 12-6 420-361 Polska 10 pkt. 3-1 11-4 356-280 Słowenia 3 pkt. 1-3 3-9 236-277 Ukraina 0 pkt. 0-3 1-9 168-245 Portugalia 0 pkt. 0-4 1-12 203-324

O układzie tabeli decydują kolejno: 1. wygrane mecze, 2. zdobyte punkty (3 za zwycięstwo 3-0 i 3-1, 2 za zwycięstwo 3-2, 1 za porażkę 2-3 i 0 za porażkę 1-3 i 0-3), 3. stosunek setów wygranych do przegranych, 4. stosunek małych punktów zdobytych do straconych, 5. bezpośrednie starcie