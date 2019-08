Polska - Belgia. Sprawdź, gdzie i o której obejrzeć mecz fazy grupowej ME. Transmisja TV, stream online, na żywo, 28.08

We poniedziałek polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3:1 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. Podopieczne Jacka Nawrockiego wciąż walczą jednak o jak najlepszą pozycję w grupie - okazją do powiększenia dorobku punktowego będzie środowe spotkanie z Belgijkami. Czwarty mecz Polek w fazie grupowej ME obejrzymy w Telewizji Polskiej i Polsacie.

TOMASZ PIETRZYK