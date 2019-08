Trzy mocne sety po słabym pierwszym. Dwie zawodniczki poprowadziły Polki do zwycięstwa [OCENY]

ROZGRYWAJĄCE:

Joanna Wołosz: 4+

REKLAMA

W pierwszym secie z problemami, ale to też wina słabego przyjęcia. Generalnie wiele razy z problemów zespół wyciągała. Na przykład w końcówce trzeciego seta. Dobrze przełamała Malwinę Smarzek-Godek. Bardzo pomagała też zagrywką.

Marlena Kowalewska: bez oceny. Grała za krótko.

ATAKUJĄCE:

Malwina Smarzek-Godek: 5-

W pierwszym secie skończyła tylko trzy z 12 ataków, ale z czasem była coraz lepsza i mecz skończyła z 49-procentową skutecznością (25/51). Do tego jeden punkt blokiem. Zagrywka do poprawy.

Katarzyna Zaroślińska-Król: bez oceny. Grała za krótko.

ŚRODKOWE:

Agnieszka Kąkolewska: 4-

Słabo w ataku (5/13), fantastycznie w bloku, którym aż sześć razy zatrzymała Ukrainki. Zagrywka niezła.

Zuzanna Efimienko-Młotkowska: 3

Dobra zagrywka, jej floaty są groźne. Ale atak słaby (2/5), a w bloku tylko jeden punkt.

Klaudia Alagierska: bez oceny. Grała za krótko.

PRZYJMUJĄCE:

Magdalena Stysiak: 5-

Zaczęła od dużych problemów w przyjęciu i generalnie w tym elemencie sobie nie radziła - Ukrainki zrobiły na niej trzy asy. Za to w ataku była rewelacyjna. Nie chodzi o procent skuteczności (49%, 18 ataków skończonych na 37), ale o to, że dostawała najtrudniejsze piłki i w tych najgorszych sytuacjach potrafiła się odnaleźć. A do tego dorzucała efektowne zbicia z drugiej linii.

Natalia Mędrzyk: 4

Bardzo zapracowana - przyjmowała aż 38 razy, atakowała 26-krotnie. W ofensywie bardzo dobrze, 54 proc. skuteczności (14/26), w defensywie słabo - 32 proc. pozytywnego odbioru, ustrzelona zagrywką dwa razy.

Martyna Grajber: bez oceny. Grała za krótko.

Martyna Łukasik: bez oceny. Grała za krótko.

Aleksandra Wójcik: bez oceny. Nie grała.

LIBERO:

Maria Stenzel: 4

Kilka przyjęć niedokładnych, ale generalnie niezła robota, bez bez błędu, a z 16 serwisów 56 proc. przyjęła pozytywnie.

Paulina Maj-Erwardt: 4+

Nie przyjmowała, a w obronie bardzo dobra. Zresztą, wystarczyło zobaczyć, jak po jednej z parad została podniesiona i ucałowana przez Joannę Wołosz.