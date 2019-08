Polki zaczęły jak w koszmarze. W pierwszych meczach zrobiły jednak to, co musiały [Cztery rzeczy po czterech setach]

Heynen: 疾by dru篡na mnie pos逝cha豉, potrzebuj kryzysu

1. Zacz窸y si mistrzostwa

Pi瘯ny atak Magdaleny Stysiak z drugiej linii na 5:2, blok Zuzanny Efimienko-M這tkowskiej na 6:2 i ju wtedy czas na 膨danie trenera rywalek - tak si zaczyna mecz Polska - Ukraina.

Jacek Nawrocki pierwszy raz w turnieju postawi na sk豉d uznawany za optymalny. Przeciw S這wenii i Portugalii oszcz璠za cz窷 podstawowych zawodniczek, a tu od razu postawi spraw jasno - spodziewa si twardszej walki. Na 鈔odku gra造 wi璚 Agnieszka K彗olewska i wspomniana ju Eifiemnko-M這tkowska, na przyj璚iu ze Stysiak wystawiona zosta豉 Natalia M璠rzyk, na ataku oczywi軼ie Malwina Smarzek-Godek, na rozegraniu rzecz jasna Joanna Wo這sz i na libero Maria Stenzel oraz Paulina Maj-Erwardt.

Ta galowa Polska gra豉 sobie 豉dnie. Ale szkoda, 瞠 tylko przez chwil. Od stanu 8:3 zacz窸o si dzia 幢e. Trener wprowadza Martyn Grajber za Stysiak, pr鏏owa powierza atak Katarzynie Zaro郵i雟kiej Kr鏊 a rozegranie Marlenie Kowalewskiej, ale by這 jeszcze gorzej, wi璚 szybko wraca do Smarzek-Godek i do Wo這sz. Niestety, wszystko na nic. Jak ju Ukrainki rozhula造 si w polu serwisowym, to bi造 do ko鎍a seta. A Polki - niestety - bezradnie patrzy造.

2. Polki wzi窸y prysznic

Na szcz窷cie zimny prysznic obudzi nasze siatkarki. W drugim secie od razu sygna do ataku da豉 Stysiak. Zn闚 wyszli鄉y na wysokie prowadzenie (7:1), ale tym razem przewagi nie roztrwonili鄉y, tylko j powi瘯szali鄉y. By taki moment, 瞠 K彗olewska wyrzuci豉 w aut przechodz帷 pi趾 i zamiast 10:2 zrobi這 si 9:3. Po chwili asa zaserwowa豉 Julia Gerasimowa i przy 9:4 dla nas mo積a by這 si ba powt鏎ki z pierwszej partii.

Ale powt鏎ki nie by這. K彗olewska odkupi豉 swoje winy, posy豉j帷 asa na 11:4. To by nasz pierwszy as w meczu. I od tej chwili zagrywka ju naprawd sta豉 si naszym atutem. Brylowa豉 w niej Stysiak. W samym drugim secie zaserwowa豉 siedem razy. A ca造 ukrai雟ki zesp馧 - kt鏎y w secie otwarcia tak n瘯a nas zagrywk - mia okazj zaserwowa tylko 11-krotnie. I tylko 11 punkt闚 Ukrainki zdoby造 w secie, w kt鏎ym Polki - dzi瘯i Bogu - zarz康zi造 pobudk.

3. Magda Stysiak ro郾ie

Magda Stysiak jest wielka. W sensie 軼is造m - ma 202 cm wzrostu. W grudniu ta dziewczyna sko鎍zy豉 18 lat. Kilka miesi璚y p騧niej zacz掖 si sezon reprezentacyjny i ona zacz窸a pokazywa, 瞠 szybko mo瞠 dojrze jako siatkarka wysokiej klasy.

Ofensywne atuty Magdy zd捫yli鄉y ju pozna cho熲y w meczach Ligi Narod闚. W kwalifikacjach do igrzysk nasza przyjmuj帷a dzielnie bi豉 si te z Serbkami, mistrzyniami 鈍iata, mistrzyniami Europy i wicemistrzyniami olimpijskimi. Magdzie niestraszny 瘸den rywal. Trener Nawrocki o tym wie. I chyba w豉郾ie dlatego praktycznie nie da jej pogra w mistrzostwach Europy a do trzeciego meczu Polek w turnieju.

Stysiak zacz窸a spotkanie z Ukrain efektownie (m.in. wspomnianym "pajpem", a ten wcale nie by jedyny), ale 瞠 nie pomaga豉 w przyj璚iu (tu jest s豉bsza, kole瘸nki chowaj j przed zagrywkami rywalek), to trener szybko wprowadzi w jej miejsce Martyn Grajber. Jednak jeszcze szybciej okaza這 si, 瞠 bez Stysiak nasz atak zwyczajnie sobie nie poradzi. Ona ma 202 cm wzrostu, Grajber tylko 180, M璠rzyk - 184. To r騜nice bardzo istotne. Ukrainki przekonywa造 si jak bardzo. Oby jeszcze bardziej odczu造 to na w豉snej sk鏎ze Belgijki i W這szki.

4. Jest awans, teraz gra o wa積iejsze rzeczy

Na otwarcie turnieju 3:0 ze S這weni, nazajutrz 3:0 z Portugali, a p騧niej dzie wolny i przygotowania do kolejnego otwarcia turnieju. Bo trener Nawrocki przekonywa, 瞠 Ukraina to ju b璠zie rywal naprawd powa積y. Ba si by這 trudno, skoro i W這szki, i Belgijki pokona造 ten zesp馧 豉two, po 3:0. Ale faktycznie, troch trudniej Polkom by這. Mniejsza ju o to czy za spraw klasy rywala, czy przez w豉sne niedostatki obna穎ne w pierwszym secie. Najwa積iejsze, 瞠 do mecz闚 ju bezsprzecznie trudnych Polki dotar造 z takim dorobkiem, z jakim mia造 to zrobi.

Jest komplet dziewi璚iu punkt闚, jest ju pewny awans do 1/8 fina逝, teraz gramy o miejsce w grupie. A jeszcze bardziej gramy o pewno嗆 siebie, o wzmocnienie w豉snego przekonania, 瞠 to dobry sezon, 瞠 to ten czas, gdy po ponad czterech latach pracy pod wodz Nawrockiego wreszcie mo積a co wywalczy.

We wtorek Polki maj wolne. W 鈔od o 17.30 zmierz si z Belgijkami, w czwartek o 20.30 - z W這szkami.