Polki awansowały do 1/8 finału ME! Walczą o zwycięstwo w grupie [SYTUACJA]

Reprezentacja Polski wygrała trzeci na mistrzostw Europy. Zespół Jacka Nawrockiego okazał się lepszy od reprezentacji Ukrainy, choć niespodziewanie straciły jednego seta. Ostatecznie zdołały zwyciężyć 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15), dzięki czemu zapewniły sobie awans do fazy pucharowej europejskiego czempionatu. Polki zagrają jeszcze z Belgią w środę (17:30), a z Włochami w czwartek o 20:30. Wiele wskazuje na to, że to ten ostatni mecz może wyłonić ekipę, która wygra grupę - zdecydowanymi faworytkami są jednak Włoszki.

W 1/8 finału Polki trafią na jeden z zespołów grupy D, rywalizującej w Bratysławie. Zespół Jacka Nawrockiego zmierzy się więc z kimś z piątki: Hiszpania, Szwajcaria, Niemcy, Białoruś, Rosja. Z pewnością Polki nie trafią na Słowację. Zgodnie z zasadami turnieju, gospodarze nie mogą ze sobą rywalizować w 1/8 finału. Gdyby tak się zdarzyło, zmieniona zostanie drabinka.

Tabela grupy B. Polki zajmują drugie miejsce:

Włochy 9 pkt. 9-0 225-148 Polska 9 pkt. 9-1 245-171 Belgia 6 pkt. 6-3 212-180 Słowenia 3 pkt. 3-6 186-200 Ukraina 0 pkt. 1-9 168-245 Portugalia 0 pkt. 0-9 133-225

O układzie tabeli decydują kolejno: 1. wygrane mecze, 2. zdobyte punkty (3 za zwycięstwo 3-0 i 3-1, 2 za zwycięstwo 3-2, 1 za porażkę 2-3 i 0 za porażkę 1-3 i 0-3), 3. stosunek setów wygranych do przegranych, 4. stosunek małych punktów zdobytych do straconych, 5. bezpośrednie starcie