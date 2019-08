Mistrzostwa Europy. "Kopciuszek" z Portugalii pokonany. Polki bezbłędne!

rafikman godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Kolejny idiotyczny pomysł cymbałów z siatkarskiej centrali. Co mają dać mistrzostwa Europy rozgrywane w rozszerzonej formule 24 zespołowej ? Co takiego interesującego może być w oglądaniu bardzo słabych zespołów ze Słoweni, Portugali czy Estoni jak przegrywają w niecałą godzinę po 0:3 w setach do 10 czy 15 ? Za parę lat w ogóle nie będzie eliminacji bo zrobią ME w formule 40 zespołowej.