Bartosz Kurek pojedzie na zgrupowanie kadry w Arłamowie!

joealex1989 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Lepsze jest wrogiem dobrego. Bartek ma być gotowy na Igrzyska Olimpijskie i to jest absolutny priorytet. Może też być tak, że sztab wie, że Bartka nie weźmie ani na ME, ani na PŚ, ale po prostu chcą, by Bartek nie tracił kontaktu z reprezentacją, by pobył trochę z tą kadrą. Jeśli zaś Bartek na parkiecie się pojawi, to musi to znaczyć że jest zdrowy nie w 90, nie w 99, a w 100%. Mam nadzieję że Heynen i spółka nie są w ciemię bici i nie podejmą zbędnego ryzyka że coś się pogorszy.