Vital Heynen podał szeroki skład na Puchar Świata. Są niespodzianki

Wilfredo Leon komentuje awans Polaków na igrzyska olimpijskie:

Vital Heynen ogłosił szeroki skład reprezentacji Polski na zbliżający się Puchar Świata, który zostanie rozegrany w dniach 1-15 października w Japonii. Zaskakujący może być brak Dawida Konarskiego, Piotra Nowakowskiego i Bartosza Bednorza wśród dwudziestu pięciu zgłoszonych zawodników. Wiele jednak wskazuje na to, że dwaj pierwsi uzgodnili z trenerem, że odpuszczą turniej w Azji.

Inaczej wygląda sytuacja z Bednorzem. Siatkarz włoskiej Modeny po świetnym występie w Lidze Narodów nie znalazł się w czternastce walczącej o udział w igrzyskach olimpijskich. Nie krył wówczas rozczarowania, ale podkreślał w rozmowie ze Sport.pl, że może nie zagrać w Pucharze Świata. - Decyzji nie ma jeszcze podjętych. Wszystko leży w rękach trenera. Ja na to czekam. Jeśli nie dostanę powołania na mistrzostwa Europy, to wracam do Włoch. Mam przed sobą bardzo ważny sezon. Reprezentacja jest dla mnie istotna, ale priorytetem jest klub, który jest moim pracodawcą pozwalającym na wykonywanie swojej pasji i zarabianie pieniędzy. Muszę się na nim skupić - podkreślił Bednorz. Decyzja Heynena może więc oznaczać, że nie widzi siatkarza Modeny w składzie na mistrzostwa Europy, które rozpoczynają się 12 września.

Szeroki skład reprezentacji Polski na Puchar Świata:

Rozgrywający : Fabian Drzyzga, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz

: Fabian Drzyzga, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz Przyjmujący : Tomasz Fornal, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon Venero, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka

: Tomasz Fornal, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon Venero, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka Środkowi : Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha

: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha Atakujący : Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj

: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj Libero: Jakub Popiwczak, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski

Terminarz meczów Polaków w Pucharze Świata (w czasie polskim):

1 października (wtorek), 7:00 Polska - Tunezja

2 października (środa), 11:20 Polska - Japonia

4 października (piątek), 7:00 Polska - USA

5 października (sobota), 4:30 Polska - Argentyna

6 października (niedziela), 4:30 Polska - Włochy

9 października (środa), 7:00 Polska - Rosja

10 października (czwartek), 4:30 Polska - Egipt

11 października (piątek), 4:30 Polska - Australia

13 października (niedziela), 7:00 Polska - Brazylia

14 października (poniedziałek), 4:30 Polska - Kanada

15 października (wtorek), 4:30 Polska - Iran