Reprezentant Rosji: Polscy siatkarze wyprzedzają resztę stawki. On zmienił moje podejście

Wilfredo Leon od lipca może występować w reprezentacji Polski. Pochodzący z Kuby siatkarz znakomicie spisał się w sierpniowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Ekipa Vitala Heynena zapewniła sobie awans na turniej w Tokio po tym, jak pokonała Tunezję, Francję oraz Słowenię. Wilfredo Leon został wybrany przez FIVB najlepszym siatkarzem tego turnieju.

Werbow: Reprezentacja Polski jest krok przed resztą stawki. Wilfredo Leon jest niesamowity

Z nim potencjał waszego zespołu jest większy. Dzięki Wilfredo reprezentacja Polski jest teraz o krok przed resztą stawki. Zawsze myślałem, że to cały zespół pracuje na wynik, a jeden zawodnik sam niczego nie ugra. Ale Leon zmienił moje podejście do tego tematu. Co prawda w półfinale Ligi Mistrzów mój Zenit pokonał Perugię z Wilfredo w składzie, ale to nie zmienia faktu, że on jest niesamowity. W tym momencie to bez wątpienia najlepszy przyjmujący, a moim zdaniem nawet najlepszy siatkarz na świecie bez podziału na pozycje

- powiedział Aleksiej Werbow w rozmowie z "PS". Wspomniał również spotkanie Polska - Rosja na mistrzostwach świata w Japonii w 2006 roku. Rosjanie prowadzili 2:0 i byli blisko awansu do półfinału, ale to Polacy wygrali po tie-breaku. - Będę to pamiętał do końca życia! - dodał Werbow. Obie reprezentacje mają już zapewniony udział w igrzyskach olimpijskich. W Tokio zagrają również Japończycy (gospodarze) oraz Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi i Argentyńczycy. Awans wywalczy jeszcze pięć drużyn: będą to zwycięzcy kontynentalnych kwalifikacji (Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Ameryka Północna, Azja).