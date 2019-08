Puste obietnice FIVB. Media: Siatkarski terminarz napięty bardziej niż kiedykolwiek

lew1313 godzinę temu 0

A ja bym tak bardzo FIVB nie potępiał, bo może jednak mają rację?

Bo niby dlaczego we wszystkich rodzajach mistrzowskich rozgrywek mieliby grać ciągle ci sami zawodnicy? A co ze zmiennikami? Bo przecież ideą światowych rozgrywek jest w sumie to, aby zapewnić w nich udział jak największej ich liczbie, a nie tylko 12-14 wybrańcom, stanowiącym kadrę danego kraju.

Wszak wszystkim chyba zależy, aby mieć obraz siły danego państwa jako całości, a nie tylko siły JEDNEJ JEGO PIERWSZEJ DRUŻYNY. no nie? Dzięki więc różnorodnym rozgrywkom ci niemieszczący się w pierwszej dwunastce też mogą się pokazać, jak i również pokazać swój wysoki poziom gry.

Jak było z naszymi w Chicago? Byli tam w większości inni zawodnicy niż ci co w Gdańsku, a jednak z Brazylią wygrali.

Taka mnogość rozgrywek daje więc szansę pokazania siły CAŁEJ SIATKÓWKI DANEGO PAŃSTWA, a nie tylko wyselekcjonowanej kadry. I właśnie dzięki temu wiemy, że polska jest potęgą jako całość, a nie tylko pierwsza kadra.

Śmiem więc twierdzić, że nasza "trzecia" kadra rozniosłaby w proch "drugą" kadrę Brazylii, Rosji, Francji, itd. Bo te kraje w sumie mają tylko 12-14 silnych, a reszta nawet do pięt nie dorasta naszym ligowcom.