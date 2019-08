Argentyńscy siatkarze wywołali skandal swoją radością z awansu na IO. "Żałujemy"

Mateusz Bieniek komentuje awans polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie:

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zażądała wyjaśnień od argentyńskiej federacji po tym, gdy kilku zawodników reprezentacji Argentyny wykonało rasistowski gest, ciesząc się z awansu na igrzyska olimpijskie do Tokio. Wcześniej FIVB wydało oświadczenie, że zachowanie argentyńskich siatkarzy i członków sztabu było nieakceptowalne.

Facundo Conte: Chciałbym powiedzieć "przepraszam"

Facundo Conte przeprosił za swoje zachowanie za pośrednictwem Instagrama. - Chciałbym powiedzieć "przepraszam" wszystkim chińskim fanom siatkówki, którzy poczuli się urażeni naszą radością po ostatnim meczu. Pomysł, by stać się Japończykami powstał, ponieważ pojedziemy na igrzyska olimpijskie do Tokio. To nie miało nic wspólnego z brakiem szacunku do Chin lub Japonii! Teraz wiemy, że to nie był dobry pomysł i żałujemy, że tak postąpiliśmy - podkreślił argentyński siatkarz.

Conte wspomniał także o dwóch sezonach, które spędził grając w Szanghaju. - Dwa sezony, które spędziłem w Szanghaju, były najlepszymi w moim życiu i nigdy nie zapomnę, jak dobrze czułem się w tym zespole. Zawsze będę wdzięczny za to doświadczenie - podkreślił były siatkarz m.in. PGE Skry Bełchatów.

- Jeśli przepraszasz, to przeproś odpowiednio. Dlaczego napisałeś, że udajesz Japończyka? Czy Japonia nie leży w Azji? Nie wiesz, że twój gest dyskryminuje całą Azję? Twoje przeprosiny nie były szczere, bardzo mnie rozczarowały - napisał jeden z kibiców na Instagramie Facundo Conte. - Twoje zachowanie było kompletnie nie na miejscu - napisał kibic z Chin.

Argentyna zagra na igrzyskach olimpijskich. Siedem reprezentacji już awansowało

Argentyńczycy awansowali na igrzyska olimpijskie w Tokio po tym, gdy pokonali w turnieju interkontynentalnym Chiny, Kanadę i Finlandię, wygrywając wszystkie 3 spotkania. Oprócz reprezentacji Argentyny, pewni gry w Japonii są także gospodarze, Polacy, Brazylijczycy, Amerykanie, Rosjanie i Włosi.