Vital Heynen o rezygnacji z dwóch siatkarzy: Nie powiem, że dokonałem właściwego wyboru

darek638 8 minut temu 0

Na razie lekkie sympatyczne wypowiedzi. Ja coś może serio.

Warto rotować, awansowalismy ale mecz ze Słowenią zmusza

do refleksji nad składem. Środkowi muszą "łapać" ataki na wyblok

i to najlepiej robi Kłos zdecydowanie też najlepiej broni w polu.

Bieniek najmocniej ze środkowych serwuje o ile chce ale czy to

rekompensuje pozostałe problemy? Czy na ME pojedziemy tym

samym składem? Oby nie. Leon musi jak najwięcej grać przy

ogromnym potencjale jaki posiada na razie jest grubo pod formą,

którą przez 4 lata prezentował w Kazaniu.