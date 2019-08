Bosek: Wilfredo Leon "przychodzi i wyczyści ci samochód z krwi, zanim się skapujesz"

Wilfredo Leon skomentował awans reprezentacji Polski na IO w Tokio:

Za polskimi siatkarzami najważniejsza impreza tego sezonu - kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Nasi zawodnicy wygrali turniej kwalifikacyjny w Gdańsku, pokonując Tunezję, Francję i Słowenię. Dzięki temu zapewnili sobie awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie do Tokio.

Bosek: Wilfredo Leon jest gwarancją, że zrobi coś na plus

- Ja myślę, że on jest zdejmowalny w momencie, gdy mamy już wygranego seta, albo jesteśmy już np. zakwalifikowani do igrzysk. Wilfredo Leon jest gwarancją, że zawsze zrobi coś na plus. Może nie 500+, ale naprawdę coś ekstra - podkreślił Ryszard Bosek, który był gościem programu "Prawda Siatki", po wywalczeniu przez Polaków awansu na igrzyska.

- On jest taki mister Wolf z Pulp Fiction. Przychodzi, wyczyści ci samochód z krwi zanim się skapujesz. On te problemy jest w stanie rozwiązać. Oczywiście sam nie wygra meczu. Ale może zrobić dwa asy, zaatakować z wysokiej piłki, w tym jest fachowcem - dodał Bosek, podkreślając znaczenie dwóch asów serwisowych w wykonaniu Leona, przy stanie 20:20 w drugim secie starcia ze Słowenią.

Przed polskimi siatkarzami jeszcze dwie prestiżowe imprezy! Sprawdź terminarz

Polscy siatkarze zrealizowali główny cel na 2019 rok - awansowali na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Przed nimi jeszcze dwie prestiżowe imprezy w tym sezonie. TUTAJ znajdziesz terminarz ich kolejnych występów.