"W końcu nie będę go słyszał, bo już nie mogę". Michał Kubiak żartobliwie odpowiedział na słowa Heynena

W reprezentacji Polski panuje znakomita atmosfera. Mistrzowie świata awansowali na igrzyska olimpijskie w Tokio, wygrywając wszystkie trzy spotkania: z Tunezją (3:0), Francją (3:0) i Słowenią (3:1). Siatkarze dostali od Vitala Heynena trochę wolnego. Spotkają się ponownie 22 sierpnia w Spale, gdzie odbędzie się pięciodniowe zgrupowanie.

- Wreszcie odpocznę od Michała Kubiaka - stwierdził Heynen w jednym z wywiadów. Na te słowa w rozmowie z TVP Sport odpowiedział Kubiak: - Ja też w końcu go nie będę słyszał, bo już nie mogę, naprawdę!

Michał Kubiak: Vital Heynen to trener inny niż wszyscy

Kapitan reprezentacji Polski dodał, że Heynen to "trener inny niż wszyscy i trzeba to docenić oraz zaufać mu". - Żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku za parę lat, że nie mamy następców. A tych następców widać. I to jest też myślę dzięki Vitalowi, bo od kiedy on jest, oni dostają więcej szans na to, żeby grać i ogrywać się na arenie międzynarodowej, a to jest im bardzo, bardzo potrzebne - stwierdził Kubiak.

Siedem reprezentacji jest już pewnych gry na igrzyskach w Tokio (25 lipca - 9 sierpnia 2020). To Japonia (gospodarz), Argentyna, Brazylia, Rosja, Włochy, Polska i USA.